Ole Romeny Cs Babak Belur di Kandang, Pelatih Oxford United Akui Skuadnya Kehabisan Bensin saat Hadapi Norwich City

OXFORD – Pelatih Oxford United, Matt Bloomfield, membeberkan penyebab utama di balik kekalahan telak timnya saat menjamu Norwich City. Bloomfield menilai performa buruk yang ditampilkan Ole Romeny dan kawan-kawan tidak lepas dari faktor kelelahan akut akibat jadwal kompetisi yang sangat padat dalam dua pekan terakhir.

Oxford United dikalahkan Norwich City 0-3 di pekan ke-32 Liga 2 Inggris 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Kassam Stadium, Oxford, Inggris pada Rabu (11/2/2026) dini hari WIB.

Tiga gol untuk Norwich City dibukukan oleh Mohamed Toure (1', 19', dan 47'). Sementara, The Ox —julukan Oxford United— kesulitan untuk membalas hingga akhir pertandingan.

Kekalahan ini membuat Oxford United belum menang dalam empat laga terakhir. Mereka terjebak di zona degradasi, tepatnya posisi 23 dengan koleksi 28 poin dari 32 pertandingan.

Ole Romeny. (Foto: Instagram/oleromeny)

1. Tanggung Jawab Sang Manajer

Usai laga, Bloomfield mengungkapkan penyesalannya. Pelatih berusia 42 tahun itu mengakui, permainan The Ox sangat mengecewakan pada pertandingan tersebut.

"Ini sangat mengecewakan, kami tahu kami melakukan kesalahan malam ini. Saya tahu bahwa saya melakukan kesalahan malam ini dan saya bertanggung jawab atas hal itu. Kami bermain sebaik dan seserang mungkin, tetapi sayangnya gol pertama menghancurkan kami, dan itu sangat mengecewakan," tutur Bloomfield dilansir dari BBC, Rabu (11/2/2026).