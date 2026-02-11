Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

West Ham vs Manchester United Berakhir 1-1, Michael Carrick Ikhlas Dapat 1 Poin

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |09:53 WIB
West Ham vs Manchester United Berakhir 1-1, Michael Carrick Ikhlas Dapat 1 Poin
Michael Carrick ikhlas dapat 1 poin dari laga West Ham United vs Manchester United (Foto: X/@ManUtd)
A
A
A

LONDON – Pelatih interim Manchester United, Michael Carrick, mengakui anak asuhnya tampil tidak dalam performa terbaik saat ditahan West Ham United 1-1 di pekan ke-26 Liga Inggris 2025-2026. Namun, ia menerima dengan ikhlas 1 poin dari London.

Duel West Ham United vs Manchester United itu berlangsung di Stadium Of London, Inggris, Rabu (11/2/2026) dini hari WIB. Tim tamu datang dengan modal positif berupa 4 kemenangan beruntun.

Manchester United vs West Ham United

Namun, West Ham lebih dulu unggul via gol Tomas Soucek (50’). Iblis Merah baru bisa membalas di ujung laga lewat gol Benjamin Sesko (90+6’).

1. Tidak Dalam Performa Terbaik

Usai laga, Carrick dengan terbuka menyatakan Man United tidak tampil dalam performa terbaiknya. Hal itu cukup mengecewakan setelah meraih 4 kemenangan beruntun menghadapi Manchester City, Arsenal, Fulham, hingga Tottenham Hotspur.

“Saya pikir kami sedikit kecewa. Kami terus terang saja tidak dalam performa terbaik. Kami menjalani 5 pertandingan dan sebetulnya berada di level yang sangat bagus,” aku Carrick, mengutip dari laman resmi Man United, Rabu (11/2/2026).

“Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Mereka membuat kami kesulitan dan kami tidak memiliki ketajaman atau daya ledak untuk mencari jawaban (dalam kebuntuan),” imbuh pria berpaspor Inggris itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/45/3200902/hasil_west_ham_united_vs_manchester_united_di_liga_inggris_2025_2026-YnZP_large.jpg
Hasil Liga Inggris 2025-2026: Manchester United Tersandung di Markas West Ham United, Chelsea Ditahan Leeds United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/45/3200632/jadwal_liga_inggris_2025_2026_pekan_ke_26_sudah_diketahui-gqKz_large.jpg
Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Pekan Ke-26: West Ham vs Manchester United, Brentford Jegal Arsenal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/45/3200571/pep_guardiola-XUWb_large.jpg
Pep Guardiola Jengkel Drama VAR Warnai Laga Liverpool vs Manchester City: Pakailah Akal Sehat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/45/3200523/simak_penjelasan_drama_var_di_laga_liverpool_vs_manchester_city_yang_berujung_kartu_merah_aneh_buat_dominik_szoboszlai-oiuZ_large.jpg
Penjelasan Drama VAR di Laga Liverpool vs Manchester City yang Berujung Kartu Merah Aneh
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/10/11/1675465/ambisi-hector-souto-jadikan-liga-futsal-indonesia-selevel-spanyol-qbm.webp
Ambisi Hector Souto Jadikan Liga Futsal Indonesia Selevel Spanyol
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/kiper_persib_bandung_teja_paku_alam_depan_fot.jpg
Persib Tak Gentar di Thailand, Teja Paku Alam Tegaskan Siap Tempur
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement