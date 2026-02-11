West Ham vs Manchester United Berakhir 1-1, Michael Carrick Ikhlas Dapat 1 Poin

LONDON – Pelatih interim Manchester United, Michael Carrick, mengakui anak asuhnya tampil tidak dalam performa terbaik saat ditahan West Ham United 1-1 di pekan ke-26 Liga Inggris 2025-2026. Namun, ia menerima dengan ikhlas 1 poin dari London.

Duel West Ham United vs Manchester United itu berlangsung di Stadium Of London, Inggris, Rabu (11/2/2026) dini hari WIB. Tim tamu datang dengan modal positif berupa 4 kemenangan beruntun.

Namun, West Ham lebih dulu unggul via gol Tomas Soucek (50’). Iblis Merah baru bisa membalas di ujung laga lewat gol Benjamin Sesko (90+6’).

1. Tidak Dalam Performa Terbaik

Usai laga, Carrick dengan terbuka menyatakan Man United tidak tampil dalam performa terbaiknya. Hal itu cukup mengecewakan setelah meraih 4 kemenangan beruntun menghadapi Manchester City, Arsenal, Fulham, hingga Tottenham Hotspur.

“Saya pikir kami sedikit kecewa. Kami terus terang saja tidak dalam performa terbaik. Kami menjalani 5 pertandingan dan sebetulnya berada di level yang sangat bagus,” aku Carrick, mengutip dari laman resmi Man United, Rabu (11/2/2026).

“Ini tempat yang sulit untuk didatangi. Mereka membuat kami kesulitan dan kami tidak memiliki ketajaman atau daya ledak untuk mencari jawaban (dalam kebuntuan),” imbuh pria berpaspor Inggris itu.