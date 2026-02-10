Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Pekan Ke-26: West Ham vs Manchester United, Brentford Jegal Arsenal?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |02:10 WIB
Jadwal Liga Inggris 2025-2026 Pekan Ke-26: West Ham vs Manchester United, Brentford Jegal Arsenal?
Jadwal Liga Inggris 2025-2026 pekan ke-26 sudah diketahui termasuk laga West Ham United vs Manchester United (Foto: Premier League)
JADWAL Liga Inggris 2025-2026 pekan ke-26 sudah diketahui. West Ham United ditantang Manchester United sementara Arsenal bertandang ke markas Brentford.

Pekan ke-26 Liga Inggris 2025-2026 akan digelar pada 11-13 Februari. Lantaran ini adalah midweek atau tengah pekan, maka seluruh pertandingan dihelat pada dini hari WIB.

1. West Ham United vs Manchester United

Manchester United vs Tottenham Hotspur. (Foto: Premier League)

Ada empat laga dimainkan pada Rabu 11 Februari 2026 dini hari WIB, termasuk West Ham United vs Man United. Duel ini mempertemukan dua kesebelasan yang sama-sama punya tren positif dalam empat laga terakhir.

Man United sanggup menyapu bersih kemenangan melawan Manchester City, Arsenal, Fulham, hingga Tottenham Hotspur. Ujian datang saat menyambangi markas West Ham di Stadium of London. The Hammers hanya sekali kalah dan tiga kali menang dalam kurun waktu yang sama!

Iblis Merah patut waspada karena West Ham masih belum aman di zona relegasi. Mereka menempati posisi 18 dengan 23 poin atau selisih tiga angka dengan Nottingham Forest di atasnya yang menjadi batas aman.

Laga seru lainnya akan tersaji di Stadion Stamford Bridge kala Chelsea menjamu Leeds United. Lalu, Tottenham Hotspur menyambut kedatangan Newcastle United juga di hari yang sama.

 

