Penjelasan Drama VAR di Laga Liverpool vs Manchester City yang Berujung Kartu Merah Aneh

Simak penjelasan drama VAR di laga Liverpool vs Manchester City yang berujung kartu merah aneh buat Dominik Szoboszlai (Foto: Premier League)

LIVERPOOL – Drama terjadi di menit akhir laga Liverpool vs Manchester City pada pekan ke-25 Liga Inggris 2025-2026 di Stadion Anfield, Minggu 8 Februari malam WIB. Momen itu berujung pada kartu merah aneh yang menimpa Dominik Szoboszlai.

Duel Liverpool vs Manchester City berlangsung datar di babak pertama. Namun, paruh kedua dipenuhi jual beli serangan plus drama di menit-menit akhir.

1. Penalti dan VAR

Dominik Szoboszlai buka skor di laga Liverpool vs Manchester City (Foto: Premier League)

Liverpool unggul duluan lewat gol tendangan bebas Dominik Szoboszlai (74’). The Citizens membalas lewat aksi Bernardo Silva dari jarak dekat di menit ke-84.

Pelanggaran Alisson Becker terhadap Matheus Nunes di kotak penalti pada menit ke-90 membuahkan hukuman tendangan 12 pas. Erling Haaland sukses menjadi algojo sehingga Man City berbalik unggul 2-1 di menit ketiga injury time.

Drama kemudian terjadi. Keputusan Alisson maju guna mencari gol penyeimbang berubah jadi petaka. Dalam satu momen, Liverpool gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan bola jatuh di kaki Rayan Cherki.

Pemain berpaspor Prancis itu lalu menyepak bola dari tengah lapangan dengan maksud mengoper ke Haaland yang berlari ke arah gawang kosong. Sang bomber terlibat duel fisik dengan Szoboszlai yang berujung keduanya terjatuh.

Namun, bola bergulir ke gawang kosong dan sempat dinyatakan gol. Setelah tinjauan ulang via VAR, Pawosn membatalkan gol ketiga Man City. Ia malah mencabut kartu merah dari kantongnya untuk Szoboszlai.