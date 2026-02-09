Hasil Liga Italia 2025-2026: Inter Milan Bantai Sassuolo 5-0, Juventus Hampir Kalah dari Lazio!

SEBANYAK dua laga digelar dalam lanjutan pekan ke-24 Liga Italia 2025-2026 pada Senin, (9/2/2026) dini hari WIB, yakni Sassuolo vs Inter Milan dan Juventus vs Lazio. Lantas, bagaimana dengan hasil akhir dua laga ini?

1. Hasil Sassuolo vs Inter Milan

Inter Milan tampil superior saat tandang ke markas Sassuolo yang notabene klub kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes. Secara statistik, Inter Milan dominan dengan penguasaan bola mencapai 62 persen.

Inter Milan menang 5-0 atas Sassuolo. (Foto: X/@Inter_en)

Secara shot on target Inter Milan juga dominan dengan tembakan tepat sasaran mencapai 11 kali. Hasilnya, Nerazzurri -julukan Inter Milan- mengakhiri laga dengan kemenangan 5-0.

Gol-gol Inter Milan dicetak Yann Bisseck pada menit ke-11, Marcus Thuram (28’), Lautaro Martinez (50’), Manuel Akanji (53’) dan Luis Henrique (89’). Berkat kemenangan ini, Inter Milan semakin kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 58 angka, unggul delapan poin atas AC Milan di posisi dua.

“Tim ini sekarang terlihat lebih dewasa. Kami begitu cepat beradaptasi pada momen-momen tertentu dalam pertandingan,” kata pelatih Inter Milan Cristian Chivu, Okezone mengutip dari Football Italia, Senin (9/2/2026).

2. Hasil Juventus vs Lazio

Juventus gagal menang saat menjamu Lazio di Juventus Stadium. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 2-2.