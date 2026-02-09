Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2025-2026: Inter Milan Bantai Sassuolo 5-0, Juventus Hampir Kalah dari Lazio!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |06:45 WIB
Hasil Liga Italia 2025-2026: Inter Milan Bantai Sassuolo 5-0, Juventus Hampir Kalah dari Lazio!
Juventus gagal menang saat bersua Lazio di Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/@juventusfcen)
A
A
A

SEBANYAK dua laga digelar dalam lanjutan pekan ke-24 Liga Italia 2025-2026 pada Senin, (9/2/2026) dini hari WIB, yakni Sassuolo vs Inter Milan dan Juventus vs Lazio. Lantas, bagaimana dengan hasil akhir dua laga ini?

1. Hasil Sassuolo vs Inter Milan

Inter Milan tampil superior saat tandang ke markas Sassuolo yang notabene klub kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes. Secara statistik, Inter Milan dominan dengan penguasaan bola mencapai 62 persen.

Inter Milan menang 5-0 atas Sassuolo. (Foto: X/@Inter_en)
Inter Milan menang 5-0 atas Sassuolo. (Foto: X/@Inter_en)

Secara shot on target Inter Milan juga dominan dengan tembakan tepat sasaran mencapai 11 kali. Hasilnya, Nerazzurri -julukan Inter Milan- mengakhiri laga dengan kemenangan 5-0.

Gol-gol Inter Milan dicetak Yann Bisseck pada menit ke-11, Marcus Thuram (28’), Lautaro Martinez (50’), Manuel Akanji (53’) dan Luis Henrique (89’). Berkat kemenangan ini, Inter Milan semakin kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 58 angka, unggul delapan poin atas AC Milan di posisi dua.

“Tim ini sekarang terlihat lebih dewasa. Kami begitu cepat beradaptasi pada momen-momen tertentu dalam pertandingan,” kata pelatih Inter Milan Cristian Chivu, Okezone mengutip dari Football Italia, Senin (9/2/2026).

2. Hasil Juventus vs Lazio

Juventus gagal menang saat menjamu Lazio di Juventus Stadium. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 2-2.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/47/3199502/luka_modric_bantu_ac_milan_menang_3_0_atas_bologna-Ko54_large.jpg
AC Milan Libas Bologna 3-0, Massimiliano Allegri Ungkap Target di Liga Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/47/3199346/emil_audero_sempat_terkena_petasan_di_laga_cremonese_vs_inter_milan_emilaudero-OZBJ_large.jpg
Respons Takut Pelatih Cremonese Lihat Emil Audero Kena Petasan di Laga Kontra Inter Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/47/3199322/maarten_paes-uUxZ_large.jpg
Masyarakat Indonesia Emosi dan Ngamuk Usai Kiper Emil Audero Dilempar Petasan oleh Fans Inter Milan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/47/3199109/emil_audero_tersungkur_setelah_terkena_petasan_di_laga_cremonese_vs_inter_milan_fansnerazzurri-PpAo_large.jpg
Presiden Inter Milan Buka Suara soal Pelemparan Petasan ke Kiper Timnas Indonesia Emil Audero
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/08/11/1674819/manchester-united-vs-tottenham-setan-merah-menang-20-empat-kemenangan-beruntun-rup.webp
Manchester United Vs Tottenham: Setan Merah Menang 2-0, Empat Kemenangan Beruntun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/09/liverpool_vs_man_city.jpg
Liverpool Digilas Man City, Arne Slot Ngamuk Semprot Pemain hingga Wasit
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement