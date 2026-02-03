Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Masyarakat Indonesia Emosi dan Ngamuk Usai Kiper Emil Audero Dilempar Petasan oleh Fans Inter Milan

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 03 Februari 2026 |12:49 WIB
Masyarakat Indonesia Emosi dan Ngamuk Usai Kiper Emil Audero Dilempar Petasan oleh Fans Inter Milan
Kiper Cremonese, Emil Audero. (Foto: Instagram/uscremonese)
A
A
A

CREMONA – Atmosfer panas menyelimuti laga lanjutan Liga Italia antara Cremonese vs Inter Milan di Stadion Giovanni Zini, Senin 2 Februari 2026 dini hari WIB. Namun, panasnya laga bukan karena persaingan skor, melainkan insiden menegangkan yang menimpa kiper Timnas Indonesia, Emil Audero.

Kiper berusia 29 tahun tersebut menjadi sasaran pelemparan benda berbahaya berupa petasan atau flare dari arah tribun suporter tim tamu, Interisti. Insiden ini memicu gelombang kemarahan besar dari netizen Indonesia yang tak terima kiper andalan Timnas Indonesia itu diperlakukan kasar oleh oknum pendukung mantan klubnya sendiri.

1. Kronologi Kejadian

Insiden bermula pada menit ke-50 saat pertandingan babak kedua tengah berjalan. Sebuah petasan melayang dari tribun pendukung Inter Milan dan meledak tepat di samping Emil Audero.

Ledakan tersebut membuat mantan kiper Juventus itu tersungkur dan memaksa wasit menghentikan laga seketika. Tim medis segera memberikan pertolongan darurat.

Meski akhirnya mampu bangkit dan melanjutkan pertandingan hingga usai, Emil dilaporkan mengalami luka bakar serta sobekan di area lutut kaki kanan. Tak hanya itu, ia juga sempat mengeluhkan masalah pendengaran pada telinga kanannya akibat dentuman keras petasan tersebut.

Momen Emil Audero tertimpa flare yang dilempar suporter @centregoals
Momen Emil Audero tertimpa flare yang dilempar suporter @centregoals

Netizen Indonesia yang mengetahui kabar ini langsung menyerbu akun Instagram resmi Inter Milan. Kolom komentar klub berjuluk Nerazzurri itu dipenuhi kecaman.

Berbagai julukan seperti Flare FC hingga tuntutan permintaan maaf resmi terus disuarakan oleh para pendukung Timnas Indonesia yang geram melihat kondisi sang kiper.

 

