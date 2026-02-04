AC Milan Libas Bologna 3-0, Massimiliano Allegri Ungkap Target di Liga Italia 2025-2026

PELATIH AC Milan Massimiliano Allegri mengungkap target timnya di Liga Italia 2025-2026 setelah menang 3-0 atas Bologna. Juru taktik asal Italia itu mengatakan target utama AC Milan adalah finis empat besar di klasemen akhir Liga Italia 2025-2026.

AC Milan tampil dominan saat bertandang ke markas Bologna dalam lanjutan pekan ke-23 Liga Italia 2025-2026, Rabu (4/2/2026) dini hari WIB. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Rossoneri -julukan AC Milan- menang 3-0.

Gol-gol AC Milan dicetak Ruben Loftus-cheek di menit 20, Christopher Nkunku (39’) dan Adrian Rabiot (49’). Dalam laga ini AC Milan memang kalah dari segi ball possession (54 berbanding 46 persen), tapi unggul dalam hal pembuatan peluang (tujuh berbanding dua shot on target).

1. Jaga Persaingan di Jalur Juara Liga Italia 2025-2026

Berkat tambahan tiga poin, AC Milan kukuh di posisi dua klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 50 angka. AC Milan terpaut lima angka dari Inter Milan di posisi dua.

Berhubung kompetisi masih menyisakan 15 pekan, peluang AC Milan mengejar Inter Milan masih terbuka. Namun, ia tak mau memasang target tinggi, melainkan hanya memburu tiket empat besar yang menggaransi tampil di Liga Champions 2026-2027.

“Penting bagi kami mencapai 50 poin musim ini. Sebab, target kami sejak awal adalah finis empat besar,” kata Massimiliano Allegri, Okezone mengutip dari Football Italia, Rabu (4/2/2026).