Hasil Liga Italia 2025-2026: Juventus Hajar Napoli 3-0, AC Milan Gagal Menang di Markas AS Roma

HASIL Liga Italia 2025-2026 pekan 22 yang melibatkan Juventus vs Napoli dan AS Roma vs AC Milan akan diulas Okezone. Hasil dua laga di atas memengaruhi klub mana yang akan juara Liga Italia 2025-2026 di akhir musim.

1. Hasil Juventus vs Napoli

Setelah kalah 0-1 dari Cagliari pada Minggu 18 Januari 2026, Juventus menggila saat menjamu Napoli di Juventus Stadium dini hari tadi. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Bianconeri -julukan Juventus- menang 3-0 atas Napoli!

Juventus hajar Napoli 3-0. (Foto: X/@juventusfcen)

Gol-gol Juventus dicetak Jonathan David pada menit 22, Kenan Yildiz (77’) dan Filip Kostic (86’). Secara penguasaan bola, Partenopei -julukan Napoli- sejatinya lebih dominan dengan ball possession mencapai 58 persen, berbanding 42 persen milik Juventus.

Namun, dalam segi pembuatan peluang, Juventus racikan Luciano Spalletti lebih ganas. Manuel Locatelli dan kawan-kawan membuat enam shot on target dan tiga di antaranya membuahkan gol.

Berkat kemenangan ini, Juventus kukuh di posisi lima klasemen sementara Liga Italia 2025-2026 dengan 42 angka. Juventus hanya terpaut satu poin dari Napoli di posisi empat, atau batas akhir tim yang lolos ke Liga Champions musim depan.

2. Hasil AS Roma vs AC Milan

Duel papan atas juga tersaji saat AS Roma menjamu AC Milan di Stadion Olimpico dini hari tadi. AC Milan yang mentas sebagai tim tamu, unggul 1-0 lebih dulu via aksi Koni De Winter di menit 60, memanfaatkan assist Luka Modric.