Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Sassuolo vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026: Jay Idzes Cs Menang 1-0 atas Emil Audero

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 25 Januari 2026 |20:48 WIB
Hasil Sassuolo vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026: Jay Idzes Cs Menang 1-0 atas Emil Audero
Suasana laga Sassuolo vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)
A
A
A

REGGIO EMILIA – Sassuolo akhirnya berhasil memutus tren negatif mereka di awal tahun 2026. Menjamu Cremonese di Mapei Stadium pada Minggu (25/1/2026), Jay Idzes cs sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas klub yang diperkuat Emil Audero tersebut.

Hasil matchday ke-22 Liga Italia 2025-2026 tersebut sekaligus menjadi kemenangan perdana klub berjuluk Neroverdi tersebut sejak 6 Desember lalu. Sassuolo menang berkat gol satu-satunya Alieu Fadera di menit ketiga.

Kemenangan ini membawa Sassuolo mengoleksi 26 poin di klasemen Serie A, memberikan napas lega setelah rentetan hasil buruk. Sementara itu, bagi Cremonese, kekalahan ini memperpanjang catatan kelam mereka yang belum pernah menang dalam delapan pertandingan terakhir di Liga Italia. Tim berjuluk Grigiorossi tersebut kini tertahan dengan raihan 23 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan baru berjalan tiga menit ketika Armand Lauriente melepaskan tembakan jarak jauh yang gagal diamankan dengan sempurna oleh kiper Cremonese, Emil Audero. Bola muntah yang jatuh di depan gawang langsung disambar oleh Alieu Fadera sebelum sempat dihalau Matteo Bianchetti. Gol cepat ini terbukti menjadi satu-satunya pembeda dalam laga sengit tersebut.

Sassuolo vs Cremonese. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)
Sassuolo vs Cremonese. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

Laga ini juga menjadi momen emosional bagi pendukung tuan rumah dengan kembalinya ikon klub, Domenico Berardi. Setelah absen sejak akhir November, Berardi masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-59 untuk membantu tim mempertahankan keunggulan.

Cremonese sebenarnya memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-14. Melalui skema serangan balik, Vandeputte memberikan umpan terobosan kepada Jamie Vardy.

Striker asal Inggris tersebut melepaskan tembakan mendatar, namun kiper Arijanet Muric tampil gemilang dengan menghalau bola menggunakan kakinya. Upaya tim tamu untuk memecah kebuntuan terus menemui jalan buntu hingga peluit panjang berbunyi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/25/47/3197429/laga_as_roma_vs_ac_milan_dinilai_massimiliano_allegri_sebagai_perebutan_tempat_di_empat_besar-4d1R_large.jpg
AS Roma vs AC Milan, Massimiliano Allegri: Kami Cuma Rebutan 4 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/47/3197212/inter_milan_menang_6_2_atas_pisa_di_liga_italia_2025_2026_setelah_ketinggalan_duluan-MRnp_large.jpg
Hasil Inter Milan vs Pisa di Liga Italia 2025-2026: Tertinggal Duluan, Nerazzurri Pesta Gol 6-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/47/3196430/emil_audero_bantu_cremonese_tahan_hellas_verona_0_0_uscremonese-AYIt_large.jpg
Emil Audero Dkk Tahan Hellas Verona 0-0, Pelatih Cremonese Davide Nicola: Para Pemain Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/47/3196287/cristiano_ronaldo_menangi_kasus_tunggakan_gaji_atas_juventus-iwMs_large.jpg
Cristiano Ronaldo Menangi Kasus Tunggakan Gaji, Juventus Wajib Bayar Rp193 Miliar!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/24/11/1669577/nonton-laliga-matchday-21-streaming-barcelona-vs-real-oviedo-di-vision-ecp.jpg
Nonton LaLiga Matchday 21, Streaming Barcelona vs Real Oviedo di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/06/12/Greysia_Polii_13.jpg
Nama Greysia Polii Mejeng di Museum BWF, Emas Olimpiade Jadi Sejarah!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement