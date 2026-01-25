Hasil Sassuolo vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026: Jay Idzes Cs Menang 1-0 atas Emil Audero

REGGIO EMILIA – Sassuolo akhirnya berhasil memutus tren negatif mereka di awal tahun 2026. Menjamu Cremonese di Mapei Stadium pada Minggu (25/1/2026), Jay Idzes cs sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 atas klub yang diperkuat Emil Audero tersebut.

Hasil matchday ke-22 Liga Italia 2025-2026 tersebut sekaligus menjadi kemenangan perdana klub berjuluk Neroverdi tersebut sejak 6 Desember lalu. Sassuolo menang berkat gol satu-satunya Alieu Fadera di menit ketiga.

Kemenangan ini membawa Sassuolo mengoleksi 26 poin di klasemen Serie A, memberikan napas lega setelah rentetan hasil buruk. Sementara itu, bagi Cremonese, kekalahan ini memperpanjang catatan kelam mereka yang belum pernah menang dalam delapan pertandingan terakhir di Liga Italia. Tim berjuluk Grigiorossi tersebut kini tertahan dengan raihan 23 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan baru berjalan tiga menit ketika Armand Lauriente melepaskan tembakan jarak jauh yang gagal diamankan dengan sempurna oleh kiper Cremonese, Emil Audero. Bola muntah yang jatuh di depan gawang langsung disambar oleh Alieu Fadera sebelum sempat dihalau Matteo Bianchetti. Gol cepat ini terbukti menjadi satu-satunya pembeda dalam laga sengit tersebut.

Sassuolo vs Cremonese. (Foto: Instagram/sassuolocalcio)

Laga ini juga menjadi momen emosional bagi pendukung tuan rumah dengan kembalinya ikon klub, Domenico Berardi. Setelah absen sejak akhir November, Berardi masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-59 untuk membantu tim mempertahankan keunggulan.

Cremonese sebenarnya memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada menit ke-14. Melalui skema serangan balik, Vandeputte memberikan umpan terobosan kepada Jamie Vardy.

Striker asal Inggris tersebut melepaskan tembakan mendatar, namun kiper Arijanet Muric tampil gemilang dengan menghalau bola menggunakan kakinya. Upaya tim tamu untuk memecah kebuntuan terus menemui jalan buntu hingga peluit panjang berbunyi.