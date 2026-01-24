Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Inter Milan vs Pisa di Liga Italia 2025-2026: Tertinggal Duluan, Nerazzurri Pesta Gol 6-2!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |05:43 WIB
Hasil Inter Milan vs Pisa di Liga Italia 2025-2026: Tertinggal Duluan, <i>Nerazzurri</i> Pesta Gol 6-2!
Inter Milan menang 6-2 atas Pisa di Liga Italia 2025-2026 setelah ketinggalan duluan (Foto: X/@Inter)
MILAN – Hasil Inter Milan vs Pisa di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Sabtu (24/1/2026) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor telak 6-2 untuk Nerazzurri.

Pisa unggul duluan lewat gol sepasang gol Stefano Morreo (11', 23'). Inter lalu menggila dengan melesakkan enam gol yang dibagi rata oleh Piotr Zielinski (39’), Lautaro Martinez (41’), Pio Esposito (45+2’), Federico Dimarco (82’), Ange-Yoan Bonny (86’), dan Henrikh Mkhitaryan (90+3’).

Lautaro Martinez mencetak gol di laga Inter Milan vs Pisa (Foto: Inter Milan)
Lautaro Martinez mencetak gol di laga Inter Milan vs Pisa (Foto: Inter Milan)

Jalannya Pertandingan

Inter memasuki laga ini dengal modal negatif usai kalah 1-3 dari Arsenal di Liga Champions 2025-2026 tengah pekan silam. Tidak heran mereka mencari pelampiasan dengan bermain garang.

Total, Inter melepaskan hingga 27 percobaan dengan 11 di antaranya tepat sasaran. Namun, mereka justru kemasukan duluan lewat gol Moreo (11’) yang memanfaatkan kesalahan umpan Yann Sommer.

Bahkan, Pisa menambah keunggulan 2-0 lewat sundulan Moreo (23’) memanfaatkan umpan sepak pojok Matteo Tramoni! Tertinggal dua gol, Inter langsung tampil menggila.

Mereka baru bisa mencetak gol di menit ke-39 lewat eksekusi penalti Zielinski usai handball Tramoni. Selang dua menit, tandukan Lautaro menyambut umpan silang Dimarco, menyamakan skor 2-2.

Bahkan, Inter berbalik unggul jelang turun minum. Bola lambung Alessandro Bastoni dari belakang, mampu ditanduk Esposito (45+2’) untuk menaklukkan Simone Scuffet. Tuan rumah memimpin 3-2.

 

