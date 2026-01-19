Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: AC Milan vs Lecce 1-0, Torino vs AS Roma 0-2

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |06:02 WIB
Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: AC Milan vs Lecce 1-0, Torino vs AS Roma 0-2
Gol Niclas Fullkrug bantu AC Milan menang 1-0 aras Lecce di Liga Italia 2025-2026. (Foto; X/@acmilan)
A
A
A

SEBANYAK dua pertandingan digelar dalam lanjutan pekan ke-21 Liga Italia 2025-2026 pada Senin (19/1/2026) dini hari WIB. Dua pertandingan itu mempertemukan AC Milan vs Lecce dan Torino vs AS Roma.

1. Hasil AC Milan vs Lecce di Liga Italia 2025-2026

Massimiliano Allegri bikin AC Milan bersaing di jalur juara Liga Italia 2025-2026
Massimiliano Allegri bikin AC Milan bersaing di jalur juara Liga Italia 2025-2026

Kemenangan Inter Milan atas Udinese meningkatkan motivasi AC Milan untuk menumbangkan Lecce. Hanya kemenangan atas Lecce yang akan menjaga peluang juara Liga Italia 2025-2026 milik Rossoneri -julukan AC Milan- tetap terjaga.

Bermain di kandang sendiri, AC Milan benar-benar dominan atas tim tamu. AC Milan mencatatkan enam shot on target, berbanding 0 milik Lecce.

Selain itu, skuad Massimiliano Allegri membuat 69 persen penguasaan bola, berbanding 31 persen milik Lecce. Dominasi itu pun berujung tiga poin bagi AC Milan.

Di menit 76, AC Milan mencetak gol kemenangan via aksi Niclas Fullkrug, memanfaatkan assist pesepakbola asal Belgia, Alexis Saelemaekers. Berkat kemenangan ini, AC Milan menjaga jarak dengan Inter Milan yang kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia 2025-2026.

AC Milan duduk di posisi dua klasemen dengan 46 angka, terpaut tiga poin dari Inter Milan di puncak. Selanjutnya, AC Milan akan tandang ke markas AS Roma di lanjutan pekan ke-22 Liga Italia 2025-2026 pada Senin, 26 Januari 2026 pukul 02.45 WIB.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/47/3196089/jay_idzes-4Hmb_large.jpg
Kisah Jay Idzes yang Akui Kerepotan Lawan Rasmus Hojlund di Laga Napoli vs Sassuolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/47/3196061/jay_idzes-iJMl_large.jpg
Komentar Berkelas Jay Idzes Usai Sassuolo Tak Pernah Menang di 7 Laga Terakhir Liga Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/47/3196040/jay_idzes-E15y_large.jpg
Meski Sassuolo Kalah 0-1 dari Napoli, Jay Idzes Tetap Tampil Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/47/3195889/legenda_sassuolo_lebih_kenal_jay_idzes_ketimbang_tarik_muharemovic_jayidzes-Tip5_large.jpg
Legenda Sassuolo Lebih Kenal Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes ketimbang Tarik Muharemovic
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/18/11/1667261/19-pemain-lolos-tc-timnas-futsal-putri-indonesia-proyeksi-asean-futsal-championship-2026-bnt.webp
19 Pemain Lolos TC Timnas Futsal Putri Indonesia Proyeksi ASEAN Futsal Championship 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/19/real_sociedad_menghantam_barcelona_dengan_kemenang.jpg
Hasil Lengkap Liga Spanyol: Dramatis! Barcelona Takluk di Kandang Real Sociedad
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement