Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: AC Milan vs Lecce 1-0, Torino vs AS Roma 0-2

SEBANYAK dua pertandingan digelar dalam lanjutan pekan ke-21 Liga Italia 2025-2026 pada Senin (19/1/2026) dini hari WIB. Dua pertandingan itu mempertemukan AC Milan vs Lecce dan Torino vs AS Roma.

1. Hasil AC Milan vs Lecce di Liga Italia 2025-2026

Massimiliano Allegri bikin AC Milan bersaing di jalur juara Liga Italia 2025-2026

Kemenangan Inter Milan atas Udinese meningkatkan motivasi AC Milan untuk menumbangkan Lecce. Hanya kemenangan atas Lecce yang akan menjaga peluang juara Liga Italia 2025-2026 milik Rossoneri -julukan AC Milan- tetap terjaga.

Bermain di kandang sendiri, AC Milan benar-benar dominan atas tim tamu. AC Milan mencatatkan enam shot on target, berbanding 0 milik Lecce.

Selain itu, skuad Massimiliano Allegri membuat 69 persen penguasaan bola, berbanding 31 persen milik Lecce. Dominasi itu pun berujung tiga poin bagi AC Milan.

Di menit 76, AC Milan mencetak gol kemenangan via aksi Niclas Fullkrug, memanfaatkan assist pesepakbola asal Belgia, Alexis Saelemaekers. Berkat kemenangan ini, AC Milan menjaga jarak dengan Inter Milan yang kukuh di puncak klasemen sementara Liga Italia 2025-2026.

AC Milan duduk di posisi dua klasemen dengan 46 angka, terpaut tiga poin dari Inter Milan di puncak. Selanjutnya, AC Milan akan tandang ke markas AS Roma di lanjutan pekan ke-22 Liga Italia 2025-2026 pada Senin, 26 Januari 2026 pukul 02.45 WIB.