HOME BOLA LIGA ITALIA

Catatkan Statistik Gila saat Sassuolo Menang atas Atalanta, Jay Idzes Langsung Dipuji Media Italia

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |00:01 WIB
Catatkan Statistik Gila saat Sassuolo Menang atas Atalanta, Jay Idzes Langsung Dipuji Media Italia
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
A
A
A

REGGIO EMILIA – Bek andalan Timnas Indonesia, Jay Idzes, kembali mencuri perhatian jagat sepak bola Italia lewat performa spartan bersama Sassuolo. Pemain berusia 25 tahun tersebut menjadi aktor kunci dalam keberhasilan Neroverdi –julukan Sassuolo– menundukkan tim kuat Atalanta, sebuah aksi yang membuat media lokal Italia, Sassuolo News, tak ragu menyematkan label luar biasa kepadanya.

Sassuolo sukses mengamankan poin penuh setelah menang tipis 2-1 atas Atalanta pada pekan ke-27 Liga Italia 2025-2026. Laga tensi tinggi tersebut berlangsung di Mapei Stadium, Reggio Emilia, pada Minggu 1 Maret 2026 malam WIB.

Tuan rumah sejatinya harus berjuang ekstra keras setelah bermain pincang sejak menit ke-16. Sosok kunci Andrea Pinamonti terpaksa meninggalkan lapangan lebih awal karena kartu merah langsung akibat melakukan tekel keras terhadap pemain Atalanta.

Meski kalah jumlah pemain, Sassuolo justru mampu mencuri keunggulan lebih dulu melalui Ismael Kone (23'), disusul gol kedua dari Kristian Thorstvedt (69') di babak kedua. Atalanta yang terus menggempur pertahanan tuan rumah baru bisa memperkecil ketertinggalan pada menit ke-88 lewat Yunus Musah.

Dalam pertandingan ini, Jay Idzes dipercaya turun sebagai starter. Bek kebanggaan Garuda itu bahu-membahu bersama Tarik Muharemovic untuk mengawal jantung pertahanan Neroverdi dari gempuran tim tamu.

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

1. Soliditas Pertahanan di Tengah

Jay sempat terlihat kesulitan mengantisipasi skema umpan silang Atalanta pada awal babak pertama. Situasi semakin pelik bagi lini belakang Sassuolo mengingat La Dea unggul jumlah personel di lapangan.Namun, ketenangan Jay dalam membaca permainan perlahan membuat barisan penyerang lawan frustrasi.

Berduet dengan Muharemovic, Jay sukses menyapu bersih berbagai serangan masif yang dilancarkan Atalanta. Ketangguhan mantan penggawa Venezia ini pun mendapat apresiasi tinggi dari media Sassuolo News.

 

Halaman:
1 2
      
