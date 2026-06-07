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Shin Tae-yong Dikabarkan Melatih Persija Musim Depan, Diperkenalkan Senin Besok?

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |11:39 WIB
Shin Tae-yong Dikabarkan Melatih Persija Musim Depan, Diperkenalkan Senin Besok?
STY Dikabarkan Melatih Persija Musim Depan, Diperkenalkan Senin Besok? (Instagram/@shintaeyong7777)
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JAKARTA - Persija Jakarta dikabarkan menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih musim depan. Kabarnya, STY akan diperkenalkan sebagai pelatih Persija pada Senin (8/6/2026). 

1. STY Latih Persija Musim Depan?

Pengamat sepak bola, Haris Pardede, mengungkap sudah mendapatkan konfirmasi kabar STY melatih Persija pada Super League 2026-2027.

"Mantan pelatih timnas Indonesia asal Korsel Shin Tae-young itu confirm akan membesut Persija Jakarta," kata Haris Pardede di channel Youtubenya, Minggu (7/6/2026). 

Shin Tae-yong
Shin Tae-yong

Ia mengaku, ini menjadi informasi yang menarik sekaligus mengejutkan. Walau memang dalam beberapa hari terakhir, santer terdengar STY akan membesut Persija Jakarta. 

"Setelah gua coba satu, dua, tiga kali cari sumber, info boleh dikatakan ini A1 bahwa STY akan membesut Macan Kemayoran," tutur Haris. 

Hal ini diperkuat dengan undangan konferensi pers yang tersebar.  Dari undangan yang tersebar, Persija akan mengenalkan pelatih baru musim depan pada Senin (8/6/2026). Pengenalan pelatih baru tersebut lewat konferensi pers di Jakarta International Stadium. 

 

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