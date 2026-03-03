Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Komentar Berkelas Emil Audero Usai Cremonese Tumbang 0-2 dari AC Milan

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |17:19 WIB
Komentar Berkelas Emil Audero Usai Cremonese Tumbang 0-2 dari AC Milan
Kiper Cremonese, Emil Audero. (Foto: Instagram/emil_audero)
A
A
A

CREMONA – Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, mengambil hikmah besar di balik kekalahan menyakitkan yang diderita Cremonese saat menjamu raksasa Italia, AC Milan. Meski gagal mengamankan poin di kandang sendiri, Emil menilai performa timnya sudah menunjukkan progres positif.

Hanya saja, Emil mengingatkan rekan-rekannya untuk tampil lebih cerdas dan klinis dalam memanfaatkan setiap kesempatan di depan gawang. Agar kekalahan dari Milan tak terulang lagi.

1. Mentalitas Baja

Ya, Cremonese dikalahkan AC Milan 0-2 di pekan ke-27 Super League 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadio Giovanni Zini, Cremona, Italia pada Minggu 1 Maret 2026 lalu.

Cremonese sejatinya bermain solid sejak awal pertandingan. Sebagai tuan rumah, Emil Audero dan kolega mampu menghalau serangan masif dari Rossoneri –julukan AC Milan.

Cremonese vs AC Milan di Liga Italia 2025-2026 (Foto: AC Milan)
Cremonese vs AC Milan di Liga Italia 2025-2026 (Foto: AC Milan)

Namun, upaya AC Milan akhirnya berbuah manis setelah Strahinja Pavlovic (89') mencetak gol. Rossoneri kemudian menggandakan keunggulan via Rafael Leao (90+4').

Usai laga, Emil menyoroti mentalitas Cremonese yang luar biasa dalam pertandingan itu. Meski kalah, I Grigiorossi –julukan Cremonese– telah menunjukkan perlawanan terbaik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/47/3204453/jay_idzes-a7Yz_large.jpg
Catatkan Statistik Gila saat Sassuolo Menang atas Atalanta, Jay Idzes Langsung Dipuji Media Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/47/3204625/emil_audero_kecewa_cremonese_kalah_0_2_dari_ac_milan-8uXG_large.jpg
Cremonese Ditekuk AC Milan 0-2, Emil Audero: Keadaan Tak Berpihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/47/3204449/as_roma_vs_juventus-wvbW_large.jpg
Usai AS Roma vs Juventus Berakhir 3-3, Luciano Spalletti Makin Yakin Bianconeri Mampu Finis 4 Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/47/3204432/sassuolo_menang_2_1_atas_atalanta_di_liga_italia_2025_2026-vp6Q_large.jpg
Hasil Sassuolo vs Atalanta di Liga Italia 2025-2026: Main 10 Orang, Jay Idzes Dkk Bekuk La Dea 2-1
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/03/03/51/1682793/legenda-nfl-tom-brady-terancam-gagal-bikin-event-olahraga-di-riyadh-buntut-serangan-asisrael-ke-iran-tsj.jpg
Legenda NFL Tom Brady Terancam Gagal Bikin Event Olahraga di Riyadh Buntut Serangan AS-Israel ke Iran
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/03/pelatih_real_madrid_alvaro_arbeloa.jpg
Real Madrid Dipermalukan Getafe, Arbeloa Semprot Mastantuono
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement