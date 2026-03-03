Komentar Berkelas Emil Audero Usai Cremonese Tumbang 0-2 dari AC Milan

CREMONA – Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi, mengambil hikmah besar di balik kekalahan menyakitkan yang diderita Cremonese saat menjamu raksasa Italia, AC Milan. Meski gagal mengamankan poin di kandang sendiri, Emil menilai performa timnya sudah menunjukkan progres positif.

Hanya saja, Emil mengingatkan rekan-rekannya untuk tampil lebih cerdas dan klinis dalam memanfaatkan setiap kesempatan di depan gawang. Agar kekalahan dari Milan tak terulang lagi.

1. Mentalitas Baja

Ya, Cremonese dikalahkan AC Milan 0-2 di pekan ke-27 Super League 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadio Giovanni Zini, Cremona, Italia pada Minggu 1 Maret 2026 lalu.

Cremonese sejatinya bermain solid sejak awal pertandingan. Sebagai tuan rumah, Emil Audero dan kolega mampu menghalau serangan masif dari Rossoneri –julukan AC Milan.

Cremonese vs AC Milan di Liga Italia 2025-2026 (Foto: AC Milan)

Namun, upaya AC Milan akhirnya berbuah manis setelah Strahinja Pavlovic (89') mencetak gol. Rossoneri kemudian menggandakan keunggulan via Rafael Leao (90+4').

Usai laga, Emil menyoroti mentalitas Cremonese yang luar biasa dalam pertandingan itu. Meski kalah, I Grigiorossi –julukan Cremonese– telah menunjukkan perlawanan terbaik.