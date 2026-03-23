Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Fiorentina vs Inter Milan Berakhir 1-1, Interisti Diminta Tetap Tenang!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |13:14 WIB
Interisti harus tetap tenang meski Inter Milan baru saja ditahan Fiorentina 1-1 (Foto: Inter Milan)
A
A
A

FIRENZE – Asisten pelatih Inter Milan, Aleksandar Kolarov, meminta Interisti tetap tenang meski tim kesayangannya baru saja ditahan Fiorentina 1-1. Apalagi, Nerazzurri sejatinya masih memimpin klasemen Liga Italia 2025-2026 dengan keunggulan cukup lebar.

Duel Fiorentina vs Inter Milan itu merupakan giornata 30 Liga Italia 2025-2026. Laga digelar di Stadion Artemio Franchi, Firenze, Italia, Senin (23/3/2026) dini hari WIB.

Fiorentina vs Inter Milan di Liga Italia 2025-2026 berakhir 1-1 (Foto: Inter Milan)

Inter unggul cepat di menit kesatu lewat gol Pio Esposito. Namun, gol Cher Ndour di menit ke-77 memaksa pertandingan berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

1. Tidak dalam Periode Bagus

Usai laga, Kolarov mengakui Inter sedang tidak dalam periode yang bagus. Akan tetapi, satu poin dari markas Fiorentina tidaklah jelek mengingat La Viola belakangan membaik.

“Kami tahu tiga poin sangat penting tapi Fiorentina pantas mendapat kredit berkat performa mereka. Ini bukan pertandingan terbaik kami dan kami sedang tidak dalam periode terbaik,” papar Kolarov, mengutip dari Football Italia, Senin (23/3/2026).

“Tapi, kami masih unggul enam poin di puncak klasemen. Jadi, semuanya ada di tangan kami,” imbuh pria berpaspor Serbia tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement