Fiorentina vs Inter Milan Berakhir 1-1, Interisti Diminta Tetap Tenang!

FIRENZE – Asisten pelatih Inter Milan, Aleksandar Kolarov, meminta Interisti tetap tenang meski tim kesayangannya baru saja ditahan Fiorentina 1-1. Apalagi, Nerazzurri sejatinya masih memimpin klasemen Liga Italia 2025-2026 dengan keunggulan cukup lebar.

Duel Fiorentina vs Inter Milan itu merupakan giornata 30 Liga Italia 2025-2026. Laga digelar di Stadion Artemio Franchi, Firenze, Italia, Senin (23/3/2026) dini hari WIB.

Inter unggul cepat di menit kesatu lewat gol Pio Esposito. Namun, gol Cher Ndour di menit ke-77 memaksa pertandingan berakhir dengan skor sama kuat 1-1.

1. Tidak dalam Periode Bagus

Usai laga, Kolarov mengakui Inter sedang tidak dalam periode yang bagus. Akan tetapi, satu poin dari markas Fiorentina tidaklah jelek mengingat La Viola belakangan membaik.

“Kami tahu tiga poin sangat penting tapi Fiorentina pantas mendapat kredit berkat performa mereka. Ini bukan pertandingan terbaik kami dan kami sedang tidak dalam periode terbaik,” papar Kolarov, mengutip dari Football Italia, Senin (23/3/2026).

“Tapi, kami masih unggul enam poin di puncak klasemen. Jadi, semuanya ada di tangan kami,” imbuh pria berpaspor Serbia tersebut.