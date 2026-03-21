Fabio Grosso Ungkap Kunci Sukses Sassuolo Menggila di Liga Italia 2025-2026

PELATIH Sassuolo, Fabio Grosso, mengatakan chemistry Jay Idzes dan kawan-kawan sejauh ini cukup baik. Ia pun senang berinteraksi dengan para pemain untuk membangun kekuatan tim.

Sassuolo masih berjuang memperbaiki posisi di klasemen sementara Liga Italia 2025-2026. Saat ini mereka berada di posisi 10 dengan 38 poin.

1. Sassuolo Siap Tempur di Sisa Liga Italia 2025-2026

Fabio Grosso mengatakan kedekatan emosional di antara para pemain Sassuolo cukup terjaga. Hal itu penting dalam upaya menjaga ambisi Neroverdi -julukan Sassuolo- tetap menyala di sembilan pekan sisa Liga Italia 2025-2026

"Sangat menyenangkan bagi saya berhubungan dengan para pemain. Berbicara dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, dan mempelajari sesuatu yang baru setiap hari," kata Fabio Grosso, Okezone mengutip dari Sassuolo News, Sabtu (21/3/2026).

"Untuk sukses, sangat penting untuk menjadi diri sendiri dan meningkatkan diri setiap hari," lanjut pelatih yang memenangkan trofi Piala Dunia 2006 sebagai pemain.

2. Komitmen Kuat Bersama Sassuolo

Fabio Grosso mengatakan akan selalu berusaha totalitas penuh dalam memoles Sassuolo. Komitmen itu penting demi menjaga level permainan Sassuolo.