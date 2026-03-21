HOME BOLA LIGA ITALIA

Fabio Grosso Ungkap Kunci Sukses Sassuolo Menggila di Liga Italia 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |03:05 WIB
Sassuolo pelan-pelan merangsek di klasemen sementara Liga Italia 2025-2026. (Foto: Instagram/@sassuolocalcio)
PELATIH Sassuolo, Fabio Grosso, mengatakan chemistry Jay Idzes dan kawan-kawan sejauh ini cukup baik. Ia pun senang berinteraksi dengan para pemain untuk membangun kekuatan tim.

Sassuolo masih berjuang memperbaiki posisi di klasemen sementara Liga Italia 2025-2026. Saat ini mereka berada di posisi 10 dengan 38 poin.

Lazio vs Sassuolo di Liga Italia 2025-2026 (Foto: Sassuolo)

1. Sassuolo Siap Tempur di Sisa Liga Italia 2025-2026

Fabio Grosso mengatakan kedekatan emosional di antara para pemain Sassuolo cukup terjaga. Hal itu penting dalam upaya menjaga ambisi Neroverdi -julukan Sassuolo- tetap menyala di sembilan pekan sisa Liga Italia 2025-2026 

"Sangat menyenangkan bagi saya berhubungan dengan para pemain. Berbicara dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, dan mempelajari sesuatu yang baru setiap hari," kata Fabio Grosso, Okezone mengutip dari Sassuolo News, Sabtu (21/3/2026).

"Untuk sukses, sangat penting untuk menjadi diri sendiri dan meningkatkan diri setiap hari," lanjut pelatih yang memenangkan trofi Piala Dunia 2006 sebagai pemain.

2. Komitmen Kuat Bersama Sassuolo

Fabio Grosso mengatakan akan selalu berusaha totalitas penuh dalam memoles Sassuolo. Komitmen itu penting demi menjaga level permainan Sassuolo.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/47/3207975/performa_sassuolo_terus_membaik_di_bawah_asuhan_fabio_grosso_jayidzes-gxa9_large.jpg
Optimisme Fabio Grosso Lihat Klub Jay Idzes Makin Menggila di Liga Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/47/3207903/michael_bambang_hartono-lGd4_large.jpg
Sepak Bola Italia Berduka, Como 1907 Sampaikan Penghormatan Terakhir untuk Michael Bambang Hartono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/47/3207739/marco_giampaolo_resmi_latih_cremonese-FYSI_large.jpg
Mantan Pelatih AC Milan Marco Giampaolo Resmi Latih Emil Audero di Cremonese
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/47/3207684/emil_audero-2X4u_large.jpg
Pelatih Davide Nicola Terancam Ditendang dari Cremonese, Bagaimana Nasib Emil Audero Cs?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/03/20/11/1688835/hasil-liga-europa-as-roma-tersingkir-dramatis-bologna-tembus-perempat-final-kno.webp
Hasil Liga Europa: AS Roma Tersingkir Dramatis, Bologna Tembus Perempat Final
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/03/19/leo_rolly_carnandobagas_maulana.jpg
Leo/Bagas Lolos ke Semifinal Orleans Masters 2026 usai Sikat Duo India
