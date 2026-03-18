HOME BOLA LIGA ITALIA

Jelang Juventus vs Sassuolo, Jay Idzes Cs Diwajibkan Rebut 3 Poin di Turin!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |15:30 WIB
Jelang Juventus vs Sassuolo, Jay Idzes Cs Diwajibkan Rebut 3 Poin di Turin!
Pemain Sassuolo, Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)
TURIN – Sassuolo bersiap melakoni laga tandang krusial melawan raksasa Juventus dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026 di Allianz Stadium, Turin, pada Minggu 22 Maret 2026 mendatang. Demi mencuri poin di markas lawan, Jay Idzes dan kolega kini mulai mematangkan strategi serta persiapan fisik mereka.

Tim berjersey Hijau-Hitam tersebut baru saja menelan kekalahan tipis 0-1 saat menjamu Bologna. Laga yang mengecewakan tersebut berlangsung di markas mereka, Mapei Stadium, Reggio Emilia, pada 15 Maret 2026 lalu.

Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, menegaskan bahwa pasukannya sudah melupakan hasil buruk saat melawan Bologna. Saat ini, fokus sepenuhnya telah dialihkan untuk memberikan perlawanan sengit kepada Si Nyonya Tua di Turin.

"Sekarang kami akan mengisi ulang energi kami. Kami menghadapi tim yang sangat kuat lainnya, yang dilatih dengan baik, dan penuh dengan pemain berbakat," kata Fabio Grosso dilansir dari Sassuolo News, Rabu (18/3/2026).

Jay Idzes tampil oke di laga Sassuolo vs Hellas Verona @TimnasXtra
Jay Idzes tampil oke di laga Sassuolo vs Hellas Verona @TimnasXtra

"Ini akan menjadi pertandingan yang sulit," tambahnya.

1. Kewaspadaan Tinggi

Pelatih berusia 48 tahun itu menginstruksikan anak asuhnya untuk menampilkan performa terbaik sepanjang 90 menit pertandingan. Grosso menyadari bahwa kedisiplinan kolektif adalah syarat mutlak agar Sassuolo tidak menjadi bulan-bulanan tuan rumah.

 

