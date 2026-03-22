Tahan Juventus 1-1, Pelatih Sassuolo Ungkap Jay Idzes Dkk Sempat Terserang Wabah Jelang Laga!

TURIN – Pelatih Sassuolo, Fabio Grosso, lega timnya bisa meraih hasil imbang di markas Juventus pada giornata 30 Liga Italia 2025-2026. Sebab, sejumlah masalah menghampiri skuad asuhannya termasuk wabah virus.

Duel Juventus vs Sassuolo itu berlangsung di Stadion Allianz, Turin, Minggu (22/3/2026) dini hari WIB. Gol Kenan Yildiz (14’) dibalas Andrea Pinamonti (52’) sehingga laga berkesudahan dengan skor 1-1.

1. Cedera dan Wabah Virus

Satu poin tersebut terasa melegakan buat Sassuolo. Pasalnya, mereka dihantam sejumlah masalah sepanjang pekan lalu. Empat pilar dibekap cedera yakni Fali Cande, Alieu Fadera, Daniel Boloca, dan Edoardo Pieragnolo.

Di saat bersamaan, virus yang menyerang pernapasan, menjangkiti empat pemain yakni Nemanja Matic, Kristian Thorstvedt, Woyo Coulibaly, dan Stefano Turati. Untungnya, hanya satu kasus yang dikonfirmasi positif, di mana si pemain mengalami batuk-batuk.

Dua masalah itu membuat kepala Grosso cukup pusing dalam mempersiapkan tim jelang duel melawan Juventus. Untungnya, Jay Idzes dan kawan-kawan bisa membawa pulang satu poin dari Kota Turin.

“Itu adalah penampilan yang fantastis, sungguh luar biasa, melampaui semua ekspektasi terbaik yang mungkin ada. Ini adalah minggu yang sangat sulit, tetapi kami mengerahkan keberanian yang besar dan itu membuahkan hasil,” puji Grosso, mengutip dari Football Italia, Minggu (22/3/2026).