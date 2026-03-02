Cremonese Ditekuk AC Milan 0-2, Emil Audero: Keadaan Tak Berpihak

CREMONA – Emil Audero kecewa dengan kekalahan Cremonese 0-2 dari AC Milan pada giornata 27 Liga Italia 2025-2026. Kiper Timnas Indonesia itu merasa keadaan tak berpihak kepada timnya.

Duel Cremonese vs AC Milan itu berlangsung di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Italia, Minggu 1 Maret 2026 malam WIB. Setelah menahan tim tamu selama 80 menit, tuan rumah kalah di ujung laga.

1. Performa Terbaik

Cremonese vs AC Milan di Liga Italia 2025-2026 (Foto: AC Milan)

Dua gol Milan diceploskan Strahinja Pavlovic (89’) dan Rafael Leao (90+4’). Terang saja, Audero kecewa dengan kekalahan itu. Ia menilai I Grigiorossi sudah menampilkan yang terbaik meski akhirnya kalah.

"Saya rasa tim telah menampilkan performa yang kuat sepanjang sembilan puluh menit pertandingan hari ini. Namun, saat ini, keadaan tidak berpihak kepada kami," kata Audero dilansir dari Calcio Cremonese, Senin (2/3/2026).

Walau begitu, kiper berusia 29 tahun tersebut menilai ada banyak aspek yang perlu diperbaiki oleh Cremonese. Terkhusus saat mereka mengantisipasi bola mati dan skema pergerakan tanpa bola.

"Kami memainkan pertandingan yang luar biasa, tetapi kami perlu menganalisis dengan cermat apa yang terjadi, karena pertandingan dapat ditentukan oleh bola mati dan situasi yang tampaknya sepele," ujar Audero.