Hasil Cremonese vs AC Milan di Liga Italia 2025-2026: RossonerI Menang 2-0 Berkat Gol Telat!

CREMONA – Hasil Cremonese vs AC Milan di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Italia, Minggu (1/3/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Rossoneri.

Dua gol Milan tercipta di ujung laga lewat Strahinja Pavlovic (89’) dan Rafael Leao (90+4’). Padahal, Emil Audero sudah sempat melakukan beberapa penyelamatan brilian di laga ini.

Cremonese vs AC Milan di Liga Italia 2025-2026 (Foto: AC Milan)

Jalannya Pertandingan

Milan tampil dengan mendominasi penguasaan bola. Namun, mereka kesulitan mengeksekusi dan mengkreasi peluang lantaran pertahanan Cremonese cukup baik.

Peluang pertama baru didapat di menit ke-20 kala tembakan Alexis Saelemaekers menyamping dari target. Cremonese membalas lewat upaya Jamie Vardy di menit ke-27 yang melenceng tipis.

Kans lain didapat Leao di menit ke-34. Lagi-lagi, bola masih belum merepotkan Emil Audero karena meleset dari sasaran. Cremonese juga membuang kans di menit ke-40 saat sundulan Federico Bonazzoli melenceng.

Jelang turun minum, Audero melakukan penyelamatan brilian. Kiper Timnas Indonesia itu menepis tendangan akurat Youssouf Fofana yang mengarah ke pojok gawang! Skor 0-0 bertahan hingga rehat.

Selepas turun minum, Milan masih mendominasi. Namun, peluang pertama baru didapat di menit ke-60. Sayangnya, tendangan Leao dari dalam kotak penalti melambung tipis saja dari gawang.

Audero lagi-lagi melakukan penyelamatan gemilang. Ia mementahkan peluang bagus Leao dari jarak dekat di menit ke-73. Cremonese tidak tinggal diam.