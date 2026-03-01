CREMONA – Hasil Cremonese vs AC Milan di Liga Italia 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Giovanni Zini, Cremona, Italia, Minggu (1/3/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Rossoneri.
Dua gol Milan tercipta di ujung laga lewat Strahinja Pavlovic (89’) dan Rafael Leao (90+4’). Padahal, Emil Audero sudah sempat melakukan beberapa penyelamatan brilian di laga ini.
Jalannya Pertandingan
Milan tampil dengan mendominasi penguasaan bola. Namun, mereka kesulitan mengeksekusi dan mengkreasi peluang lantaran pertahanan Cremonese cukup baik.
Peluang pertama baru didapat di menit ke-20 kala tembakan Alexis Saelemaekers menyamping dari target. Cremonese membalas lewat upaya Jamie Vardy di menit ke-27 yang melenceng tipis.
Kans lain didapat Leao di menit ke-34. Lagi-lagi, bola masih belum merepotkan Emil Audero karena meleset dari sasaran. Cremonese juga membuang kans di menit ke-40 saat sundulan Federico Bonazzoli melenceng.
Jelang turun minum, Audero melakukan penyelamatan brilian. Kiper Timnas Indonesia itu menepis tendangan akurat Youssouf Fofana yang mengarah ke pojok gawang! Skor 0-0 bertahan hingga rehat.
Selepas turun minum, Milan masih mendominasi. Namun, peluang pertama baru didapat di menit ke-60. Sayangnya, tendangan Leao dari dalam kotak penalti melambung tipis saja dari gawang.
Audero lagi-lagi melakukan penyelamatan gemilang. Ia mementahkan peluang bagus Leao dari jarak dekat di menit ke-73. Cremonese tidak tinggal diam.