HOME BOLA LIGA ITALIA

Emil Audero Bikin 2 Saves Gemilang meski Cremonese Disikat AS Roma 0-3

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |11:22 WIB
Emil Audero Bikin 2 <i>Saves</i> Gemilang meski Cremonese Disikat AS Roma 0-3
Emil Audero bikin dua penyelamatan gemilang meski Cremonese disikat AS Roma 0-3 (Foto: Instagram/@uscremonese)
A
A
A

ROMA – Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, tetap bersinar di laga AS Roma vs Cremonese dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Kendati timnya kalah telak, ia bikin dua penyelamatan gemilang.

Duel AS Roma vs Cremonese itu berlangsung di Stadion Olimpico, Roma, Italia, Senin (23/2/2026) dini hari WIB. Tiga gol Il Lupi dicetak Bryan Cristante (59’), Evan Ndicka (77’), dan Niccolo Pisilli (86’).

1. Catat 2 Penyelamatan

AS Roma vs Cremonese di Liga Italia 2025-2026 (Foto: X/@OfficialASRoma)

Dalam laga itu, Audero bermain 90 menit mengawal gawang Cremonese. Dari data Aiscore, ia melakukan dua kali penyelamatan atau saves gemilang.

Audero juga mencatatkan sekali clearance. Sang kiper berusia 29 tahun tersebut juga tercatat sekali unggul duel dengan pemain Roma.

Audero mendapatkan rating penilaian 5,9. Angka itu bisa dibilang rata-rata air lantaran yang terburuk dicatatkan Alessio Zerbin (5,3) dan yang terbaik adalah Filippo Terracciano (7,0) usai mencatatkan tiga kali intersepsi dan lima kali clearance.

 

