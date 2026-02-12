Advertisement
LIGA ITALIA

Klub Emil Audero Gagal Menang 10 Laga Beruntun Liga Italia 2025-2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |04:05 WIB
Klub Emil Audero Gagal Menang 10 Laga Beruntun Liga Italia 2025-2026!
Cremonese gagal menang dalam 10 laga beruntun Liga Italia 2025-2026. (Foto: X/@USCremonese)
PELATIH Cremonese, Davide Nicola, memberi nasihat penting usai Emil Audero Mulyadi dan kawan-kawan kalah dari Atalanta. Davide Nicola memberi tanggapan tentang pertahanan Cremonese yang makin keropos, dan krisis kemenangan akhir-akhir ini.

Cremonese tumbang dari Atalanta 1-2 dalam lanjutan Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Gewiss Stadium, Bergamo, Italia pada Selasa 10 Februari 2026 dini hari WIB.

1. Masalah Cremonese

Cremonese tahan Hellas Verona 0-0 @uscremonese

Hasil ini membuat Cremonese kembali gagal menang di Liga Italia 2025-2026.  Apalagi secara catatan, Cremonese sudah tujuh kali kebobolan di bawah menit 15 alias awal pertandingan. Menurut Davide Nicola, masalah ini harus segera diatasi Emil Audero dan kawan-kawan.

"Ini sesuatu yang kami sadari; saya pikir ini adalah kehati-hatian untuk tetap berada dalam permainan dan melihat apa yang terjadi. Tetapi awal yang sangat hati-hati ini secara paradoks dapat menyebabkan kurangnya kehati-hatian, melakukan gerakan yang kurang tepat waktu dan kebobolan peluang atau bola masuk ke kotak penalti," kata Davide Nicola, Okezone mengutip dari laman resmi Cremonese, Kamis (12/2/2026).

"Kita perlu memulai pertandingan dengan niat untuk efektif sejak awal. Lawan kita kuat, dan kita tahu bahwa untuk mendapatkan poin, kita perlu menghasilkan permainan dan kebobolan lebih sedikit daripada yang kita kebobolan sekarang. Kita akan mengusahakannya, juga dalam hal mentalitas," tambah pelatih asal Italia ini.

2. Cremonese Gagal Menang 10 Laga Beruntun

Kekalahan ini juga menambah daftar pertandingan tanpa kemenangan Cremonese. Secara total, I Grigiorossi -julukan Cremonese- belum menang dalam 10 pertandingan secara beruntun dalam dua bulan terakhir.

 

