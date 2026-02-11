Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Inter Milan vs Juventus Bak Reuni Keluarga, Lilian Thuram Dukung Siapa?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |15:02 WIB
Inter Milan vs Juventus Bak Reuni Keluarga, Lilian Thuram Dukung Siapa?
Duel akbar antara Inter Milan vs Juventus tak ubahnya reuni buat keluarga Lilian Thuram (Foto: Instagram/@thuram)
A
A
A

TURIN – Duel panas bertajuk Derby D’Italia akan tersaji akhir pekan ini antara Inter Milan vs Juventus di Liga Italia 2025-2026. Laga ini akan jadi reuni keluarga bagi legenda sepakbola Lilian Thuram!

Grande partita Inter Milan vs Juventus itu akan digelar di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Italia, Minggu 15 Februari 2026 pukul 02.45 WIB. Lilian Thuram dipastikan bingung mau mendukung yang mana.

1. Sulung vs Bungsu

MARCUS DAN LILIAN THURAM

Nama pria asal Prancis itu lebih lekat dengan Juventus karena pernah berkostum I Bianconeri pada 2001-2006. Namun, di kubu Inter, ada sang anak sulung Marcus Thuram.

Celakanya, di Juventus pun ada anak bungsunya yakni Khephren Thuram. Lalu, siapa yang akan didukung oleh jawara Piala Dunia 1998 tersebut?

“Dia akan netral tapi saya adalah anak bungsu. Jadi, dia mungkin akan sedikit memperhatikan saya,” kata Khephren Thuram dengan penuh percaya diri, dikutip dari Football Italia, Rabu (11/2/2026).

Lebih lanjut, pria berusia 24 tahun tersebut meyakini pertandingan akan berlangsung seru. Apalagi, seluruh keluarganya akan hadir di tribune Stadion Giuseppe Meazza.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
