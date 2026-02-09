Protes Wasit Laga Juventus vs Lazio, Luciano Spalletti Sampai Cium Wartawan!

Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, melakukan aksi nyeleneh saat memprotes keputusan wasit di laga kontra Lazio (Foto: Juventus)

TURIN – Pelatih Juventus, Luciano Spalletti, melakukan aksi nyeleneh saat memprotes keputusan wasit di laga kontra Lazio. Ia mencontohkan kontak fisik dengan cara mencium wartawan yang tengah bertugas.

Duel Juventus vs Lazio itu merupakan giornata 24 Liga Italia 2025-2026. Laga yang dihelat di Stadion Allianz, Turin, Italia, Senin (9/2/2026) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 2-2.

Lazio unggul 2-0 duluan lewat gol Pedro Rodriguez (45+2’) dan Gustav Isaksen (47’). Juventus mampu membalas dan memaksa skor 2-2 lewat gol Weston McKennie (59’) serta Pierre Kalulu (90+6’).

1. Protes Keras hingga Cium Wartawati

Usai laga, Spalletti memprotes keras keputusan wasit Marco Guida. Gol Teun Koopmeiners saat laga masih 0-0 dianulir lantaran Khephren Thuram lebih dulu offside dalam prosesnya.

Tapi, sebelum momen itu, ada potensi tendangan penalti. Bek Lazio Mario Gila terlihat melanggar Juan Cabal. Insiden tersebut dinilai pengamat perwasitan, Luca Marelli, layak dihukum tendangan 12 pas.

Spalletti jelas marah-marah timnya dirugikan. Ia sampai kehilangan kontrol saat sesi wawancara usai laga. Betapa tidak, pria berpaspor Italia itu mencium pipi seorang wartawati!