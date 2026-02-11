Advertisement
LIGA INDONESIA

Kisah Pemain Persib Bandung yang Pernah Lawan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hingga Luis Suarez

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |07:16 WIB
Kisah Pemain Persib Bandung yang Pernah Lawan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hingga Luis Suarez
Federico Barba saat berduel melawan Lionel Messi pada 2019. (Foto: Instagram/@fedebarba19)
KISAH pemain Persib Bandung Federico Barba yang pernah melawan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hingga Luis Suarez akan diulas Okezone. Federico Barba merupakan salah satu rekrutan terbaik yang pernah dibuat manajemen Persib Bandung.

Bersama Persib Bandung musim ini, Federico Barba muncul sebagai bek andalan. Tak hanya tangguh dalam bertahan, Federico Barba juga dapat diandalkan membantu serangan.

Federico Barba. (Foto: Instagram/persib)

Terbukti dari 20 laga bersama Maung Bandung -julukan Persib Bandung- musim ini, Federico Barba mengemas tiga gol dan satu assist! Ketika Federico Barba digosipkan akan angkat kaki dari Maung Bandung pada paruh musim 2025-2026, banyak suporter Maung Bandung yang kecewa.

Namun, berkat pendekatan masif dari manajemen, Federico Barba akhirnya bertahan di Persib Bandung. Dalam beberapa laga terakhir, Federico Barba pun rutin bermain sebagai bek tengah andalan.

1. Federico Barba Pernah Lawan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi

Kualitas yang didapatkan Federico Barba tidak diraih begitu saja. Ia merupakan pesepakbola jebolan akademi salah satu klub terbaik Italia, AS Roma.

Meski tidak pernah membela tim senior AS Roma. Federico Barba kenyang membela klub-klub yang eksis di lima liga top Eropa. Ia pernah membela Benevento, Empoli, Como 1907, Sporting Gijon, Real Valladolid, Chievo Verona dan VfB Sttutgart.

 

