3 Pemain Diaspora Timnas Indonesia yang Resmi Merumput di Persija Jakarta Musim 2025-2026, Nomor 1 Striker Muda!

TIGA pemain diaspora Timnas Indonesia yang resmi merumput di Persija Jakarta musim 2025-2026. Salah satunya ada striker muda.

Ya, Persija datangkan wajah-wajah baru untuk bersaing lebih kompetitif di musim 2025-2026. Sederet pemain bintang di skuad Garuda pun turut diboyong Persija. Siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Diaspora Timnas Indonesia yang Resmi Merumput di Persija Jakarta Musim 2025-2026:

1. Mauro Zijlstra

Salah satu pemain diaspora Timnas Indonesia yang resmi merumput di Persija Jakarta musim 2025-2026 adalah Mauro Zijlstra. Dia baru saja resmi didatangkan pada Rabu, 4 Februari 2026.

Zijlstra dikontrak selama 2,5 tahun. Keputusan gabung Persija diambil karena striker muda Timnas Indonesia ini minim jam bermain di klub Belanda, Volendam.