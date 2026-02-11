Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Diaspora Timnas Indonesia yang Resmi Merumput di Persija Jakarta Musim 2025-2026, Nomor 1 Striker Muda!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |00:05 WIB
3 Pemain Diaspora Timnas Indonesia yang Resmi Merumput di Persija Jakarta Musim 2025-2026, Nomor 1 Striker Muda!
Mauro Zijlistra kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIGA pemain diaspora Timnas Indonesia yang resmi merumput di Persija Jakarta musim 2025-2026. Salah satunya ada striker muda.

Ya, Persija datangkan wajah-wajah baru untuk bersaing lebih kompetitif di musim 2025-2026. Sederet pemain bintang di skuad Garuda pun turut diboyong Persija. Siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Diaspora Timnas Indonesia yang Resmi Merumput di Persija Jakarta Musim 2025-2026:

1. Mauro Zijlstra

Mauro Zijlstra. (Foto: Instagram/persija)

Salah satu pemain diaspora Timnas Indonesia yang resmi merumput di Persija Jakarta musim 2025-2026 adalah Mauro Zijlstra. Dia baru saja resmi didatangkan pada Rabu, 4 Februari 2026.

Zijlstra dikontrak selama 2,5 tahun. Keputusan gabung Persija diambil karena striker muda Timnas Indonesia ini minim jam bermain di klub Belanda, Volendam.

 

Halaman:
1 2
      
