HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Boaz Solossa Tak Direstui Jadi Pemain Sepakbola, Kini Jadi Legenda Timnas Indonesia

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |14:04 WIB
Kisah Boaz Solossa Tak Direstui Jadi Pemain Sepakbola, Kini Jadi Legenda Timnas Indonesia
Legenda hidup sepakbola Indonesia, Boaz Solossa. (Foto: Instagram/persipurapapua1963)
SIAPA yang tak mengenal Boaz Solossa? Sosoknya identik dengan kecepatan, ketajaman, dan teknik olah bola di atas rata-rata yang jarang dimiliki pemain lokal lainnya. Namun, di balik statusnya sebagai salah satu pesepak bola terbaik yang pernah dilahirkan Papua, tersimpan cerita perjuangan mencari restu keluarga yang hampir saja menghentikan langkahnya ke lapangan hijau dan menjadi legenda Timnas Indonesia.

Lahir dari keluarga yang memiliki pengaruh besar di Papua, Boaz awalnya tidak diproyeksikan untuk menjadi atlet profesional. Masa mudanya justru dipenuhi dengan tuntutan untuk mengejar pendidikan formal setinggi-tingginya.

1. Sembunyi-Sembunyi demi Seleksi PON

Pasca kepergian sang ayah pada tahun 2000, Boaz diboyong dari Sorong ke Jayapura oleh pamannya, Jaccobus Perviddya Solossa, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Papua. Sang paman memiliki karakter keras dan sangat menekankan pentingnya sekolah bagi Boaz, terlebih kakak Boaz, Ortizan Solossa, sudah lebih dulu berkecimpung di dunia sepak bola.

"Paman bilang saya harus sekolah," kenang Boaz dalam wawancara di kanal YouTube Sport77 Official, dikutip Senin (9/2/2026).

Namun, gairah sepak bola di nadinya tak bisa dibendung. Saat duduk di bangku SMA, Boaz mendengar kabar mengenai seleksi tim PON Papua 2004. Tanpa sepengetahuan sang paman, ia nekat mengikuti seleksi tersebut.

Boaz Solossa PSSI
Boaz Solossa PSSI

Boaz harus menyusun strategi agar hobinya tidak ketahuan. Ia menunggu pamannya berangkat ke kantor terlebih dahulu sebelum akhirnya diam-diam naik taksi menuju tempat seleksi yang dipimpin oleh pelatih Rully Nere.

Meski Boaz dengan mudah menembus tim utama karena bakatnya, masalah besar tetap membayangi. Sang paman yang juga merupakan Ketua PON Papua saat itu, tetap bersikeras melarang Boaz bertanding.

 

Halaman:
1 2
      
