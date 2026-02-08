Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Arema FC di Super League 2025-2026: Sengit, Skor Masih 0-0

Laga Persija Jakarta vs Arema FC masih 0-0 di babak pertama (Foto: Instagram/@persija)

JAKARTA – Hasil babak pertama Persija Jakarta vs Arema FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (8/2/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-0.

Kedua kesebelasan bermain dengan cukup sengit sepanjang 45 menit pertama. Sayangnya, tidak ada gol tercipta sepanjang paruh awal.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan tampak bermain hati-hati sejak menit awal. Tim tamu, Arema FC mengancam gawang Persija Jakarta pada menit ke-9 lewat sundulan Hansamu Yama, namun masih bisa diblok barisan pertahanan tuan rumah sehingga berujung sepak pojok.

Permainan yang dimainkan kedua kesebelasan cukup alot. Namun pada menit ke-19, Persija Jakarta mendapat peluang terbaiknya lewat sontekan Gustavo Almeida yang masih bisa diantisipasi kiper Arema FC, Adi Satryo.

Hingga laga memasuki menit ke-30, masih belum ada gol yang tercipta. Singo Edan terlihat mulai menemukan rtime permainannya. Sesekali tim polesan Marcos Santos mengirim ancaman meski belum ada yang berbuah gol.

Jalannya pertandingan pada babak pertama begitu alot. Kedua kesebelasan minim peluang. Hasilnya, Persija Jakarta dan Arema FC bermain imbang tanpa gol.