LIGA INDONESIA

Alasan Persija Jakarta Gaet Jean Mota yang Pernah Jadi Rekan Setim Lionel Messi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |05:41 WIB
Alasan Persija Jakarta Gaet Jean Mota yang Pernah Jadi Rekan Setim Lionel Messi
Persija Jakarta punya alasan tersendiri merekrut Jean Mota (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

PERSIJA Jakarta resmi mengumumkan Jean Mota sebagai rekrutan anyar di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Eks Inter Miami itu diikat dengan kontrak selama empat bulan dengan opsi perpanjangan satu tahun.

Mota bakal memperkuat lini tengah Persija. Kedatangan pemain asal Brasil itu memaksa klub melepas Ryo Matsumura dengan status pinjaman.

1. Menambah Variasi Permainan

Jean Mota diresmikan sebagai pemain baru Persija Jakarta

Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, menegaskan perekrutan Mota merupakan bagian dari upaya klub untuk terus menjaga daya saing tim dalam perburuan target musim ini. Ia optimistis pemain berusia 32 tahun itu dapat menambah variasi ritme permainan.

“Persija selalu berusaha melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebutuhan tim. Kehadiran Jean Mota kami harapkan bisa menambah variasi dalam permainan yang berujung pada kekuatan tim," kata Prapanca, dikutip Minggu (8/2/2026).

"Dia memiliki pengalaman bermain di level kompetisi kasta tertinggi. Jadi, kami percaya kualitas serta mentalitasnya dapat membantu tim mencapai target yang telah kami tetapkan,” tegas pria berkacamata itu.

Jean Mota bukan nama yang asing dalam kasta elite Brasil. Ia datang ke Jakarta dengan membawa pengalaman panjang dari kompetisi level tertinggi.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
