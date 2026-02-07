Hasil Super League 2025-2026: Bhayangkara FC vs Borneo FC 1-2, Persik Kediri vs Dewa United 2-1

PERSAINGAN papan atas Super League 2025-2026 semakin memanas setelah dua laga sengit pekan ke-20 rampung digelar pada Sabtu (7/2/2026) sore WIB. Borneo FC sukses mencuri poin penuh lewat aksi comeback di Lampung, sementara Persik Kediri berhasil mengamankan kemenangan kandang dalam laga yang sempat diwarnai penundaan akibat cuaca ekstrem.

1. Bhayangkara FC vs Borneo FC

Bhayangkara FC menjamu Borneo FC di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung. Kedua kesebelasan bermain sengit sejak menit awal dengan saling jual beli serangan.

Namun, serangan yang dilancarkan kedua kesebelasan belum ada yang berbuah gol hingga laga memasuki menit ke-30. Sampai akhirnya, Bhayangkara FC sukses membuka keran golnya di pengujung babak pertama tepatnya pada menit 45+4 lewat gol Privat Mbarga.

Borneo FC tampil agresif usai turun minum guna mengejar ketertinggalannya. Tim berjuluk Pesut Etam itu sukses mencetak gol penyeimbang pada menit ke-50 lewat aksi Komang Teguh.

Gol tersebut membuat skuad Borneo FC semakin percaya diri. Benar saja, tim polesan Fabio Lefundes itu sukses mencetak gol keunggulan lewat Ikhsan Zikrak di menit ke-77.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Borneo FC menang comeback atas Bhayangkara FC dengan skor 2-1.

Bhayangkara FC vs Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)

2. Persik vs Dewa United Sempat Tertunda

Sementara, laga antara Persik Kediri versus Dewa United berjalan cukup dramatis. Pasalnya, pertandingan sempat tertunda cukup lama karena lapangan tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur.

Persik Kediri yang tampil di hadapan publiknya sendiri langsung berhasil cetak gol cepat lewat aksi Ernesto Gomez. Skuad Macan Putih cukup percaya diri menggempur pertahanan Dewa United.