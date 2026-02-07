Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Super League 2025-2026: Bhayangkara FC vs Borneo FC 1-2, Persik Kediri vs Dewa United 2-1

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |19:39 WIB
Hasil Super League 2025-2026: Bhayangkara FC vs Borneo FC 1-2, Persik Kediri vs Dewa United 2-1
Suasana laga Persik Kediri vs Dewa United di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/persikfcofficial)
A
A
A

PERSAINGAN papan atas Super League 2025-2026 semakin memanas setelah dua laga sengit pekan ke-20 rampung digelar pada Sabtu (7/2/2026) sore WIB. Borneo FC sukses mencuri poin penuh lewat aksi comeback di Lampung, sementara Persik Kediri berhasil mengamankan kemenangan kandang dalam laga yang sempat diwarnai penundaan akibat cuaca ekstrem.

1. Bhayangkara FC vs Borneo FC

Bhayangkara FC menjamu Borneo FC di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung. Kedua kesebelasan bermain sengit sejak menit awal dengan saling jual beli serangan.

Namun, serangan yang dilancarkan kedua kesebelasan belum ada yang berbuah gol hingga laga memasuki menit ke-30. Sampai akhirnya, Bhayangkara FC sukses membuka keran golnya di pengujung babak pertama tepatnya pada menit 45+4 lewat gol Privat Mbarga.

Borneo FC tampil agresif usai turun minum guna mengejar ketertinggalannya. Tim berjuluk Pesut Etam itu sukses mencetak gol penyeimbang pada menit ke-50 lewat aksi Komang Teguh.

Gol tersebut membuat skuad Borneo FC semakin percaya diri. Benar saja, tim polesan Fabio Lefundes itu sukses mencetak gol keunggulan lewat Ikhsan Zikrak di menit ke-77.

Hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Borneo FC menang comeback atas Bhayangkara FC dengan skor 2-1.

Bhayangkara FC vs Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)
Bhayangkara FC vs Borneo FC. (Foto: Instagram/borneofc.id)

2. Persik vs Dewa United Sempat Tertunda

Sementara, laga antara Persik Kediri versus Dewa United berjalan cukup dramatis. Pasalnya, pertandingan sempat tertunda cukup lama karena lapangan tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur.

Persik Kediri yang tampil di hadapan publiknya sendiri langsung berhasil cetak gol cepat lewat aksi Ernesto Gomez. Skuad Macan Putih cukup percaya diri menggempur pertahanan Dewa United.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/49/3200269/bio_pauline_ingin_datangkan_jay_idzes_dan_bruno_fernandes_ke_pasuruan_united-zEqg_large.jpg
Bio Paulin Ingin Bawa Jay Idzes hingga Bruno Fernandes Gabung Pasuruan United!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/49/3200266/hendri_susilo-osOi_large.jpg
Hendri Susilo Soroti Kinerja Wasit Usai Malut United Dibungkam Persib Bandung 0-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/49/3200230/bojan_hodak_memastikan_persib_bandung_tetap_diperkuat_12_pemain_meski_adam_przybek_dicoret_dari_skuad_super_league_2025_2026-60h2_large.jpg
Adam Przybek Diganti Made Wirawan, Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Tetap Diperkuat 12 Pemain Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/49/3200218/persija_jakarta_resmi_melepas_ryo_matsumura_ke_bhayangkara_fc-v1TD_large.jpg
Resmi! Persija Jakarta Lepas Ryo Matsumura ke Bhayangkara FC
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/06/51/1674365/topgolf-tawarkan-sensasi-baru-main-golf-png.jpg
Topgolf Tawarkan Sensasi Baru Main Golf
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/07/leo_rolly_carnandomuhammad_rian_ardianto.jpg
Leo/Rian Tersandung, Jepang Samakan Kedudukan atas Indonesia di BATC 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement