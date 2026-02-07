Resmi! Persija Jakarta Lepas Ryo Matsumura ke Bhayangkara FC

JAKARTA – Persija Jakarta resmi melepas Ryo Matsumura di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Sang pemain akan menjalani masa peminjaman di Bhayangkara FC selama setengah tahun.

Pengumuman itu disampaikan secara resmi oleh Persija pada Sabtu (7/2/2026) pagi WIB. Pemain berpaspor Jepang tersebut dipinjamkan ke klub lain.

1. Pertimbangan Matang

Direktur Olahraga Persija Jakarta, Bambang Pamungkas, mengungkap alasan melepas Matsumura dengan status pinjaman. Ia menjelaskan klub telah mempertimbangkan langkah tersebut secara matang demi keberlanjutan perkembangan karier sang pemain.

“Ryo punya tempat spesial di Persija. Keputusan ini diambil dengan banyak pertimbangan karena kami semua menghargai kontribusinya," ujar Bepe dalam keterangan resmi Persija, Sabtu (7/2/2026).

"Kami percaya masa peminjaman ini bisa menjadi ruang baginya untuk bangkit dan terus menjadi versi yang lebih baiik,” tegas legenda hidup Persija tersebut.

Awalnya, Persija merahasiakan ke mana Matsumura dipinjamkan. Tapi, akun media sosial resmi klub @persija, justru mengumumkan sang pemain bergabung ke Bhayangkara FC.