HOME BOLA LIGA INDONESIA

Resmi Gabung Dewa United, Ivar Jenner Ungkap Peran Rafael Struick

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |04:47 WIB
Resmi Gabung Dewa United, Ivar Jenner Ungkap Peran Rafael Struick
Ivar Jenner mengaku ada peran Rafael Struick di balik keputusannya gabung Dewa United FC (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
IVAR Jenner akhirnya resmi bergabung dengan Dewa United. Ia mengaku ada peran Rafael Struick di balik kepindahan tersebut.

Dewa United resmi memperkenalkan Ivar sebagai rekrutan anyarnya di bursa transfer paruh kedua Super League 2025-2026. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu dikontrak hingga akhir musim.

Ivar Jenner resmi bergabung dengan Dewa United FC (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

“Dewa United Banten FC resmi mendatangkan gelandang muda Tim Nasional Indonesia, Ivar Jenner, untuk memperkuat skuad Banten Warriors hingga akhir musim BRI Super League 2025-2026,” tulis keterangan resmi Dewa United, Jumat 6 Februari 2026.  

1. Peran Rafael Struick

Dalam perkenalan resminya di Dewa United Arena, Tangerang, Ivar membeberkan proses di balik keputusannya melanjutkan karier di Indonesia. Ternyata, ada peran dari sahabat dekatnya, Rafael Struick.

“Sebelum memutuskan bermain di Liga Indonesia, saya sempat berdiskusi dengan Rafael, yang merupakan sahabat dekat saya. Ia menyampaikan Liga Indonesia merupakan kompetisi yang baik," kata Ivar, dikutip Sabtu (7/2/2026).

 

