Adam Przybek Diganti Made Wirawan, Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Tetap Diperkuat 12 Pemain Asing

Bojan Hodak memastikan Persib Bandung tetap diperkuat 12 pemain meski Adam Przybek dicoret dari skuad Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@adsprzy)

BANDUNG – Persib Bandung membuat gebrakan terkait slot pemain asing di Super League 2025-2026. Mreeka mencoret Adam Przybek dan menggantinya dengan I Made Wirawan. Namun, Bojan Hodak memastikan jumlah legiun asingnya tetap 12 orang!

Regulasi Super League 2025-2026 mewajibkan klub mendaftarkan 3 orang penjaga gawang. Sementara, di skuad Persib sudah ada 12 pemain asing seturut kedatangan Layvin Kurzawa di bursa transfer.

1. Adam Przybek Dicoret

Situasi itu memaksa klub mencoret Przybek dari daftar skuad di Super League 2025-2026. Sebagai gantinya, Made Wirawan didaftarkan untuk putaran kedua.

Namun, Przybek tetap dipertahankan! Hodak menuturkan, tidak ada alasan untuk mencoret satu pemain asingnya meski hanya ada kuota 11 orang di Super League 2025-2026.

“Ada (batasan kuota pemain asing) di liga, tetapi di AFC (Champions League 2) kami bisa menurunkan pemain asing lebih. Jadi untuk di liga, kami tetap mendaftarkan 11 (pemain asing),” kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, dikutip Sabtu (7/2/2026).

Dengan begitu, Przybek tetap didaftarkan untuk AFC Champions League 2 2025-2026. Hodak memastikan kiper asal Wales itu masih akan dilibatkan dalam kompetisi di level Asia.