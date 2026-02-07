Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hendri Susilo Soroti Kinerja Wasit Usai Malut United Dibungkam Persib Bandung 0-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |15:57 WIB
Hendri Susilo Soroti Kinerja Wasit Usai Malut United Dibungkam Persib Bandung 0-2
Pelatih Malut United, Hendri Susilo. (Foto: Media Malut United)
A
A
A

BANDUNG – Tren negatif Malut United berlanjut pada pekan ke-20 Super League 2025-2026. Melakoni laga tandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat 6 Februari 2026 malam, Laskar Kie Raha –julukan Malut United– harus mengakui keunggulan tuan rumah Persib Bandung dengan skor dua gol tanpa balas.

1. Keluhkan Keputusan Wasit

Meski menerima hasil pertandingan, pelatih kepala Malut United, Hendri Susilo, memberikan catatan kritis terhadap kinerja perangkat pertandingan. Ia menilai beberapa momentum krusial di lapangan tidak diputuskan dengan tepat oleh wasit, termasuk saat insiden Tyronne del Pino dijatuhkan di kotak terlarang namun dianulir oleh VAR.

“Saya pikir tim sudah berusaha maksimal dan memberikan perlawanan. Namun, malam ini kemenangan bagi Persib,” ujar Hendri Susilo dalam sesi konferensi pers usai laga, dikutip Sabtu (7/2/2026).

Kekecewaan Hendri memuncak saat membahas objektivitas wasit di lapangan. Ia merasa banyak keputusan wasit yang justru merugikan Malut United.

Thom Haye bikin Persib Bandung unggul 1-0 atas Malut United persib
Thom Haye bikin Persib Bandung unggul 1-0 atas Malut United persib

“Hal yang perlu dievaluasi malam ini adalah wasit. Saya pikir banyak keputusan yang kurang tepat dari wasit,” tegasnya.

2. Malut United Alihkan Fokus

Kemenangan Maung Bandung dibuka melalui eksekusi penalti Thom Haye pada menit ke-36. Meski Hendri sempat melakukan penyegaran dengan memasukkan tenaga baru seperti Frets Butuan hingga Lucas Cardoso di babak kedua, gawang Malut United justru kembali bobol di menit ke-87 lewat aksi pemain pengganti, Saddil Ramdani.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/49/3200230/bojan_hodak_memastikan_persib_bandung_tetap_diperkuat_12_pemain_meski_adam_przybek_dicoret_dari_skuad_super_league_2025_2026-60h2_large.jpg
Adam Przybek Diganti Made Wirawan, Bojan Hodak Pastikan Persib Bandung Tetap Diperkuat 12 Pemain Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/49/3200218/persija_jakarta_resmi_melepas_ryo_matsumura_ke_bhayangkara_fc-v1TD_large.jpg
Resmi! Persija Jakarta Lepas Ryo Matsumura ke Bhayangkara FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/49/3200191/persib_bandung_terlihat_mendaftarkan_i_made_wirawan_sebagai_pemain_untuk_paruh_kedua_super_league_2025_2026-SkDK_large.jpg
Persib Bandung Daftarkan Made Wirawan sebagai Pemain meski Pensiun 2 Musim Lalu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/49/3200165/berikut_lima_pemain_timnas_indonesia_yang_bisa_dipanggil_john_herdman_dari_laga_persib_bandung_vs_malut_united-EK24_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia yang Bisa Dipanggil John Herdman dari Laga Persib Bandung vs Malut United, Nomor 1 Bakal Comeback!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/06/11/1674113/pemerintah-jerman-hatihati-tanggapi-seruan-boikot-piala-dunia-2026-eje.webp
Pemerintah Jerman Hati-hati Tanggapi Seruan Boikot Piala Dunia 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/07/cyrus_margono_1.jpg
Cyrus Margono ke Persija, Siap Geser Andritany dan Carlos Eduardo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement