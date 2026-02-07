Hendri Susilo Soroti Kinerja Wasit Usai Malut United Dibungkam Persib Bandung 0-2

BANDUNG – Tren negatif Malut United berlanjut pada pekan ke-20 Super League 2025-2026. Melakoni laga tandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat 6 Februari 2026 malam, Laskar Kie Raha –julukan Malut United– harus mengakui keunggulan tuan rumah Persib Bandung dengan skor dua gol tanpa balas.

1. Keluhkan Keputusan Wasit

Meski menerima hasil pertandingan, pelatih kepala Malut United, Hendri Susilo, memberikan catatan kritis terhadap kinerja perangkat pertandingan. Ia menilai beberapa momentum krusial di lapangan tidak diputuskan dengan tepat oleh wasit, termasuk saat insiden Tyronne del Pino dijatuhkan di kotak terlarang namun dianulir oleh VAR.

“Saya pikir tim sudah berusaha maksimal dan memberikan perlawanan. Namun, malam ini kemenangan bagi Persib,” ujar Hendri Susilo dalam sesi konferensi pers usai laga, dikutip Sabtu (7/2/2026).

Kekecewaan Hendri memuncak saat membahas objektivitas wasit di lapangan. Ia merasa banyak keputusan wasit yang justru merugikan Malut United.

Thom Haye bikin Persib Bandung unggul 1-0 atas Malut United persib

“Hal yang perlu dievaluasi malam ini adalah wasit. Saya pikir banyak keputusan yang kurang tepat dari wasit,” tegasnya.

2. Malut United Alihkan Fokus

Kemenangan Maung Bandung dibuka melalui eksekusi penalti Thom Haye pada menit ke-36. Meski Hendri sempat melakukan penyegaran dengan memasukkan tenaga baru seperti Frets Butuan hingga Lucas Cardoso di babak kedua, gawang Malut United justru kembali bobol di menit ke-87 lewat aksi pemain pengganti, Saddil Ramdani.