Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Cyrus Margono Siap Unjuk Gigi Bareng Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |04:47 WIB
Cyrus Margono Siap Unjuk Gigi Bareng Persija Jakarta
Cyrus Margono resmi bergabung dengan Persija Jakarta sebagai rekrutan terakhir di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

JAKARTA – Cyrus Margono resmi bergabung dengan Persija Jakarta sebagai rekrutan terakhir di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Pemain berdarah Iran itu siap unjuk gigi bareng Macan Kemayoran.

Persija resmi memperkenalkan Cyrus sebagai pemain barunya pada Jumat 6 Februari 2026 jelang penutupan bursa. Kiper berpostur jangkung itu diikat dengan kontrak 2,5 musim.

1. Tambah Kedalaman di Posisi Kiper

Sjoerd Woedenberg bersama Cyrus Margono. (Foto: Instagram/sjoerd_woudenberg)

Kehadiran Cyrus sekaligus menambah daftar penjaga gawang Persija. Agaknya, pemain kelahiran New York, Amerika Serikat, itu cukup sulit untuk bersaing di tempat utama. Mengingat, klub memiliki Carlos Eduardo dan Andritany Ardhiyasa. 

Meski begitu, Cyrus menyatakan siap menjalani segala tantangan bersama Persija. Eks pemain Panathinaikos B itu berjanji akan melakukan yang terbaik demi dilirik oleh pelatih Mauricio Souza. 

“Tentu siap menjalani tantangan bersama Persija, sangat siap. Saya sangat antusias. Sangat senang datang ke Jakarta, bergabung dengan Persija sebagai tim besar di Indonesia,” tutur Cyrus dalam keterangan resmi Persija, Minggu (8/2/2026).

“Saya datang di pertengahan musim. Saya akan lakukan yang terbaik di setiap latihan,” sambung kiper berusia 24 tahun itu.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/49/3200221/ivar_jenner_langsung_merasa_kerasan_alias_betah_di_dewa_united-S49b_large.jpg
Baru Gabung, Ivar Jenner Langsung Kerasan di Dewa United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/49/3200322/bali_united_vs_persebaya_surabaya-x8lr_large.jpg
Hasil Super League 2025-2026: Persebaya Surabaya Hantam Bali United, Persijap Jepara Amankan Poin Penuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/49/3200294/persik_kediri_vs_dewa_united-xn0v_large.jpg
Hasil Super League 2025-2026: Bhayangkara FC vs Borneo FC 1-2, Persik Kediri vs Dewa United 2-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/49/3200269/bio_pauline_ingin_datangkan_jay_idzes_dan_bruno_fernandes_ke_pasuruan_united-zEqg_large.jpg
Bio Paulin Ingin Bawa Jay Idzes hingga Bruno Fernandes Gabung Pasuruan United!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/02/07/11/1674683/final-piala-asia-futsal-2026-indonesia-kembali-unggul-43-atas-iran-habiebie-tampil-heroik-xum.webp
Final Piala Asia Futsal 2026: Indonesia Kembali Unggul 4-3 atas Iran, Habiebie Tampil Heroik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/02/07/leo_rolly_carnandomuhammad_rian_ardianto.jpg
Leo/Rian Tersandung, Jepang Samakan Kedudukan atas Indonesia di BATC 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement