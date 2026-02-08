Cyrus Margono Siap Unjuk Gigi Bareng Persija Jakarta

Cyrus Margono resmi bergabung dengan Persija Jakarta sebagai rekrutan terakhir di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026 (Foto: Persija Jakarta)

JAKARTA – Cyrus Margono resmi bergabung dengan Persija Jakarta sebagai rekrutan terakhir di bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026. Pemain berdarah Iran itu siap unjuk gigi bareng Macan Kemayoran.

Persija resmi memperkenalkan Cyrus sebagai pemain barunya pada Jumat 6 Februari 2026 jelang penutupan bursa. Kiper berpostur jangkung itu diikat dengan kontrak 2,5 musim.

1. Tambah Kedalaman di Posisi Kiper

Kehadiran Cyrus sekaligus menambah daftar penjaga gawang Persija. Agaknya, pemain kelahiran New York, Amerika Serikat, itu cukup sulit untuk bersaing di tempat utama. Mengingat, klub memiliki Carlos Eduardo dan Andritany Ardhiyasa.

Meski begitu, Cyrus menyatakan siap menjalani segala tantangan bersama Persija. Eks pemain Panathinaikos B itu berjanji akan melakukan yang terbaik demi dilirik oleh pelatih Mauricio Souza.

“Tentu siap menjalani tantangan bersama Persija, sangat siap. Saya sangat antusias. Sangat senang datang ke Jakarta, bergabung dengan Persija sebagai tim besar di Indonesia,” tutur Cyrus dalam keterangan resmi Persija, Minggu (8/2/2026).

“Saya datang di pertengahan musim. Saya akan lakukan yang terbaik di setiap latihan,” sambung kiper berusia 24 tahun itu.