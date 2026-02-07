Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Super League 2025-2026: Persebaya Surabaya Hantam Bali United, Persijap Jepara Amankan Poin Penuh

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |23:37 WIB
Hasil Super League 2025-2026: Persebaya Surabaya Hantam Bali United, Persijap Jepara Amankan Poin Penuh
Suasana laga Bali United vs Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
A
A
A

PEKAN ke-20 Super League 2025-2026 menyajikan drama menarik saat Persebaya Surabaya dan Persijap Jepara sukses meraih hasil maksimal pada Sabtu (7/2/2026) malam WIB. Kedua tim yang bertanding serentak mulai pukul 19.00 WIB tersebut berhasil menumbangkan lawan masing-masing untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

1. Persebaya Pesta Gol di Kandang Bali United

Skuad Bajul Ijo —julukan Persebaya— mampu mengatasi perlawanan sengit Bali United dengan skor meyakinkan 3-1. Laga yang berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali, tersebut menjadi panggung bagi dominasi tim tamu atas tuan rumah.

Gol-gol kemenangan Persebaya masing-masing ditorehkan oleh Mihailo Perovic pada menit ke-26, Alfan Suaib (69'), dan ditutup oleh aksi Risto Mitrevski (73'). Sementara itu, gol hiburan bagi Bali United baru tercipta di pengujung laga lewat Jordy Bruijn pada menit ke-88.

Bali United vs Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/officialpersebaya)
Bali United vs Persebaya Surabaya. (Foto: Instagram/officialpersebaya)

Kemenangan krusial ini membuat Persebaya Surabaya kini bertengger di posisi kelima klasemen dengan koleksi 35 poin. Raihan tersebut didapat dari catatan sembilan kemenangan, delapan hasil imbang, dan tiga kali menelan kekalahan.

Di sisi lain, kekalahan di kandang sendiri memaksa Bali United tertahan di posisi kedelapan dengan 28 poin. Hingga pekan ke-20, Serdadu Tridatu mencatatkan tujuh kemenangan, tujuh imbang, dan telah enam kali mencicipi kekalahan.

 

