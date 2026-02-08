Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Baru Gabung, Ivar Jenner Langsung Kerasan di Dewa United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |03:24 WIB
Baru Gabung, Ivar Jenner Langsung Kerasan di Dewa United
Ivar Jenner langsung merasa kerasan alias betah di Dewa United (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
IVAR Jenner mengaku langsung nyaman berada di Dewa United FC. Padahal, pemain Timnas Indonesia itu baru saja bergabung pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026.

Jenner didatangkan Dewa United buat menambah kekuatan untuk putaran kedua Super League 2025-2026. Pemain berusia 22 tahun itu diikat kontrak sampai dengan akhir musim.

Ivar Jenner resmi bergabung dengan Dewa United FC (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

1. Terkesan

Eks FC Utrecht tersebut mengaku terkesan dengan kualitas yang ditunjukkan tim dalam sesi latihan perdananya. Hal itu tentunya sangat berguna untuk perkembanganya sebagai pesepakbola muda.

“Saya juga memberikan kesan positif terhadap sesi latihan perdana bersama tim. Meski belum sempat melihat seluruh pemain berlatih, saya menilai level permainan berada pada standar yang baik dan cukup mengejutkan," kata Jenner dilansir dari laman Dewa United, Minggu (8/2/2026).

 

