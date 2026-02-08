Baru Gabung, Ivar Jenner Langsung Kerasan di Dewa United

IVAR Jenner mengaku langsung nyaman berada di Dewa United FC. Padahal, pemain Timnas Indonesia itu baru saja bergabung pada bursa transfer paruh musim Super League 2025-2026.

Jenner didatangkan Dewa United buat menambah kekuatan untuk putaran kedua Super League 2025-2026. Pemain berusia 22 tahun itu diikat kontrak sampai dengan akhir musim.

1. Terkesan

Eks FC Utrecht tersebut mengaku terkesan dengan kualitas yang ditunjukkan tim dalam sesi latihan perdananya. Hal itu tentunya sangat berguna untuk perkembanganya sebagai pesepakbola muda.

“Saya juga memberikan kesan positif terhadap sesi latihan perdana bersama tim. Meski belum sempat melihat seluruh pemain berlatih, saya menilai level permainan berada pada standar yang baik dan cukup mengejutkan," kata Jenner dilansir dari laman Dewa United, Minggu (8/2/2026).