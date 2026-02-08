Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

SUGBK Diprediksi Padat Jelang Persija Jakarta vs Arema FC, Hindari Kawasan Senayan!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |15:27 WIB
SUGBK Diprediksi Padat Jelang Persija Jakarta vs Arema FC, Hindari Kawasan Senayan!
Laga Persija Jakarta vs Arema FC akan membuat kawasan Senayan padat (Foto: Instagram/@persija)
JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memprediksi laga Persija Jakarta vs Arema FC akan membuat kawasan Senayan padat. Pengendara diminta menghindari area tersebut pada Minggu (8/2/2026) sore hingga malam WIB.

Laga Persija Jakarta vs Arema FC itu merupakan matchday 20 Super League 2025-2026. Duel akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (8/2/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Mencegah Kepadatan Arus Lalu Lintas

The Jakmania membentangkan dua tifo raksasa (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Ribuan suporter terutama The Jakmania hampir pasti akan datang ke SUGBK untuk menyaksikan tim kesayangannya. Apalagi, laga tersebut mempertemukan dua klub besar Indonesia. 

Mengingat itu, ribuan penggemar diperkirakan akan memadati area SUGBK dan memicu kepadatan lalu lintas. Guna mengantisipasi kemacetan, polisi memberi imbauan kepada pengguna jalan untuk mengikuti arahan petugas. 

"Diperkirakan terjadi kepadatan arus lalu lintas di sekitar kawasan GBK," tulis akun Instagram resmi Korlantas Polri (@korlantaspolri.ntmc), Minggu (8/2/2026). 

"Pengguna jalan diimbau untuk mengikuti arahan petugas demi keamanan dan kelancaran bersama," sambung keterangan resmi itu.

 

