Hasil Super League 2025-2026 Sore Ini: PSBS Biak vs PSM Makassar 1-2, Semen Padang Kalahkan Persita Tangerang 1-0

Simak dua hasil Super League 2025-2026 sore ini di mana PSM Makassar menang 2-1 atas PSBS Biak (Foto: Instagram/@psm_makassar)

HASIL Super League 2025-2026 yang digelar Minggu (8/2/2026) sore WIB, sudah diketahui. PSM Makassar menang 2-1 atas PSBS Biak sementara Semen Padang menundukkan Persita Tangerang 1-0.

Laga PSBS Biak vs PSM Makassar itu digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Dua gol Juku Eja dicetak Rizky Eka (43’) dan Gledson Paixao (54’). Tuan rumah hanya bisa membalas sekali lewat Ruyery Blanco (80’).

PSBS Biak vs PSM Makassar di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@psm_makassar)

PSBS Biak cukup mendominasi permainan sejak awal laga. Tim berjuluk Badai Pasifik itu bahkan menciptakan beberapa peluang berbahaya, salah satunya terjadi pada menit ke-7 lewat tendangan Pablo Andrade yang masih bisa diamankan oleh lini pertahanan PSM Makassar.

Sementara PSM Makassar terlihat masih cukup kesulitan untuk menemukan ritme permainannya. Tim polesan Tomas Trucha itu bahkan agak kerepotan menembus solidnya pertahanan PSBS Biak.

Skuad Juku Eja baru menciptakan peluang terbaiknya pada menit ke-35 lewat tendangan keras Jacques Medina. Tapi sayangnya tendangan pemain asal Kongo itu masih bisa ditepis oleh kiper PSBS Biak, Kadu.

PSM Makassar akhirnya cetak gol keunggulan pada menit ke-43 lewat aksi indah Rizky Eka Pratama. Skuad Juku Eja pun unggul 1-0 atas PSBS Biak di babak pertama.

Usai jeda turun minum, PSBS Biak terlihat tampil lebih agresif guna mengejar ketertinggalannya. Namun, mereka masih kesulitan untuk menjebol pertahanan PSM Makassar.

Sialnya, gawang PSBS Biak justru kembali kebobolan pada menit ke-53. PSM Makassar menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 berkat gol Gledson Silva.

Badai Pasifik terus mencari celah untuk memperkecil jarak. PSBS Biak pun baru mencetak gol pada menit ke-79 lewat aksi Ruyery Blanco. Setelah itu pertandingan berjalan sengit.

Alih-alih cetak gol penyeimbang, PSBS Biak justru harus bermain 10 oemain di akhir babak kedua setelah Heri Susanto diganjar kartu merah. Pada akhirnya, PSM Makassar menang tipis 2-1 atas Badai Pasifik.