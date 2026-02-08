Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Arema FC di Super League 2025-2026: Macan Kemayoran Ditundukkan Singo Edan 0-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 08 Februari 2026 |21:08 WIB
Hasil Persija Jakarta vs Arema FC di Super League 2025-2026: Macan Kemayoran Ditundukkan Singo Edan 0-2
Persija Jakarta kalah 0-2 dari Arema FC di pekan ke-20 Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@aremafcofficial)
A
A
A

JAKARTA – Hasil Persija Jakarta vs Arema FC di Super League 2025-2026 sudah diketahui. Laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (8/2/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 Singo Edan.

Gol kemenangan Arema FC diborong oleh Gabriel Silva (82’, 90+11’). Dengan hasil ini, Macan Kemayoran tertahan di posisi tiga klasemen Super League 2025-2026 dengan nilai 41 dari 20 laga.

Persija Jakarta vs Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persija)
Persija Jakarta vs Arema FC di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persija)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan tampak bermain hati-hati sejak menit awal. Tim tamu, Arema FC mengancam gawang Persija Jakarta pada menit ke-9 lewat sundulan Hansamu Yama, namun masih bisa diblok barisan pertahanan tuan rumah sehingga berujung sepak pojok. 

Permainan yang dimainkan kedua kesebelasan cukup alot. Namun pada menit ke-19, Persija Jakarta mendapat peluang terbaiknya lewat sontekan Gustavo Almeida yang masih bisa diantisipasi kiper Arema FC, Adi Satryo.

Hingga laga memasuki menit ke-30, masih belum ada gol yang tercipta. Singo Edan terlihat mulai menemukan rtime permainannya. Sesekali tim polesan Marcos Santos mengirim ancaman meski belum ada yang berbuah gol. 

Jalannya pertandingan pada babak pertama begitu alot. Kedua kesebelasan minim peluang. Hasilnya, Persija Jakarta dan Arema FC bermain imbang tanpa gol. 

Babak Kedua

Arema FC langsung mendapat peluang emas pada menit ke-47 lewat tendangan Joel Vinicius, namun masih bisa ditepis oleh Carlos Eduardo. Berselang tiga menit, giliran Persija Jakarta mendapat peluang lewat tendangan bebas Fabio Calonego yang masih melambung di atas mistar gawang. 

Macan Kemayoran kembali mengancam gawang Arema FC pada menit ke-60 melalui tendangan keras Dony Tri Pamungkas yang masih bisa ditepis Adi Satryo. Hanya berselang semenit, Thales Lira nyaris cetak gol, tapi Adi Satryo tampil menawan di bawah mistar.

 

1 2
      
