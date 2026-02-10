Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Update Ranking Liga Indonesia Jelang Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Tempel Singapura!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |07:25 WIB
Update Ranking Liga Indonesia Jelang Persib Bandung vs Ratchaburi FC: Tempel Singapura!
Persib Bandung tandang ke markas Ratchaburi FC di leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

UPDATE ranking Liga Indonesia jelang Persib Bandung vs Ratchaburi FC di leg I 16 besar AFC Champions League 2 2025-2026 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Ratchaburi FC akan menjamu Persib Bandung di Dragon Solar Park, Ratchaburi pada Rabu 11 Februari 2026 pukul 19.15 WIB.

Duel ini tak hanya menentukan langkah Maung Bandung -julukan Persib Bandung- di ajang tahunan ini, tapi juga berpengaruh kepada perolehan poin Liga Indonesia di ranking kompetisi antarklub Asia. Liga Indonesia saat ini menempati peringkat 9 zona timur dengan 26.049 angka.

Persib Bandung vs Ratchaburi FC

Dari 26.049 angka yang didapatkan wakil-wakil Indonesia dalam delapan tahun terakhir, 9.783 poin di antaranya didapatkan musim ini melalui Persib Bandung di AFC Champions League 2 2025-2026 dan Dewa United di AFC Challenge League 2025-2026.

1. Liga Indonesia Tempel Singapura

Seperti yang sudah diutarakan di atas, Indonesia menempati peringkat 9 zona timur. Jika posisi ini bertahan hingga akhir musim 2026-2027, Indonesia akan memiliki 1,5 wakil di AFC Champions League  2027-2028.

Satu setengah wakil yang dimaksud di sini adalah, satu klub lolos otomatis ke fase grup, sedangkan satu klub lainnya akan tampil di babak playoff. Karena itu, wakil-wakil Indonesia yang eksis di kompetisi antarklub Asia wajib konsisten mendapatkan hasil positif untuk mendongkrak ranking Liga Indonesia.

Saat ini tepat di atas Liga Indonesia ada Liga Singapura yang meraup 36.061 angka. Hal itu berarti, Liga Indonesia terpaut sekira 10.000 poin dari Liga Singapura saat ini.

 

