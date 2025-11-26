Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Persib Bandung Tampil di AFC Champions League Elite 2026-2027, Begini Syaratnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 November 2025 |12:24 WIB
Persib Bandung Tampil di AFC Champions League Elite 2026-2027, Begini Syaratnya!
Thom Haye berpotensi membawa Persib Bandung tampil di AFC Champions League Elite 2026-2027. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

PERSIB Bandung bisa tampil di AFC Champions League Elite 2026-2027 asalkan memenuhi satu syarat. Syarat yang dimaksud adalah menjadi juara AFC Champions League 2 2025-2026 dan memenangkan babak Kualifikasi AFC Champions League Elite 2026-2027! Berdasarkan perhitungan real time dari Footy Rankings, Liga Indonesia saat ini menempati peringkat 10 zona timur.

Untuk memiliki perwakilan di AFC Champions League Elite, Liga Indonesia wajib naik ke posisi delapan zona timur. Demi naik ke posisi delapan, klub-klub Indonesia yang tampil di kompetisi antarklub Asia (AFC Champions League 2 dan AFC Challenge League) pada 2025-2026 dan 2026-2027 wajib mendapatkan hasil maksimal.

Persib Bandung tampil impresif di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)
Persib Bandung tampil impresif di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)

Sebab, jarak poin Liga Indonesia dengan Liga Singapura yang menempati posisi delapan teramat jauh. Liga Indonesia saat ini mengoleksi 24.049 angka, tertinggal dari Singapura yang mengemas 31.061 poin.

1. Harus Tampil dari Kualifikasi

Namun, Persib Bandung bisa tampil di kasta tertinggi kompetisi antarklub Asia, AFC Champions League Elite, lebih cepat alias tanpa menunggu naik ke posisi delapan besar. Hal itu bisa dipenuhi jika Maung Bandung -julukan Persib Bandung- juara AFC Champions League 2 2025-2026!

Sesuai regulasi, juara AFC Champions League 2 berhak tampil di Kualifikasi AFC Champions League Elite musim depannya. Karena itu, Persib Bandung harus memenangkan laga kontra sejumlah klub top dari Jepang, Korea Selatan atau Thailand di babak Kualifikasi AFC Champions League Elite 2026-2027 untuk mengunci tempat di fase grup

2. Peluang Persib Bandung Juara AFC Champions League 2 2025-2026

Sebelum berpikir tampil di Kualifikasi AFC Champions League Elite 2026-2027, ada baiknya Persib Bandung fokus menjalani musim ini. Untuk menjadi juara AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung butuh usaha ekstra untuk melakukannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/261/3181074/jadwal_siaran_langsung_persib_bandung_vs_selangor_fc_di_lanjutan_afc_champions_league_2_2025_2026-PjyL_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Selangor FC di AFC Champions League 2 2025-2026: Pastikan Tiket 16 Besar, Maung Bandung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/261/3178055/simak_jadwal_siaran_langsung_afc_champions_league_elite_2025_2026_yang_akan_ditayangkan_rcti-jfR2_large.jpeg
Live RCTI Malam Hari! Jadwal Siaran Langsung AFC Champions League Elite 2025-2026: Al Hilal vs Al Sadd, Al Ahli Hadapi Al Gharafa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/261/3173334/jadwal_siaran_langsung_al_duhail_vs_al_ahli_dan_al_ittihad_vs_shabab_al_ahli_di_afc_champions_league_elite_2025_2026-6qgm_large.jpg
Live di RCTI! Jadwal Siaran Langsung Al Duhail vs Al Ahli dan Al Ittihad vs Shabab Al-Ahli di AFC Champions League Elite 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/261/3170766/shin_tae_yong_baru_saja_membawa_ulsan_hd_menang_atas_chengdu_rongcheng_shintaeyong7777-0iU2_large.jpg
Unggahan Terbaru Shin Tae-yong Diserbu Netizen Setelah Antar Ulsan Hyundai Menang atas Klub China
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/26/11/1648295/liverpool-disebut-bersedia-lepas-van-bronckhorst-ke-timnas-indonesia-zwa.webp
Liverpool Disebut Bersedia Lepas Van Bronckhorst ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/03/calvin_verdonk.jpg
Bebas Hukuman, Calvin Verdonk Siap Perkuat Lille vs Dinamo Zagreb di Liga Europa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement