Persib Bandung Tampil di AFC Champions League Elite 2026-2027, Begini Syaratnya!

PERSIB Bandung bisa tampil di AFC Champions League Elite 2026-2027 asalkan memenuhi satu syarat. Syarat yang dimaksud adalah menjadi juara AFC Champions League 2 2025-2026 dan memenangkan babak Kualifikasi AFC Champions League Elite 2026-2027! Berdasarkan perhitungan real time dari Footy Rankings, Liga Indonesia saat ini menempati peringkat 10 zona timur.

Untuk memiliki perwakilan di AFC Champions League Elite, Liga Indonesia wajib naik ke posisi delapan zona timur. Demi naik ke posisi delapan, klub-klub Indonesia yang tampil di kompetisi antarklub Asia (AFC Champions League 2 dan AFC Challenge League) pada 2025-2026 dan 2026-2027 wajib mendapatkan hasil maksimal.

Persib Bandung tampil impresif di AFC Champions League 2 2025-2026. (Foto: Instagram/persib)

Sebab, jarak poin Liga Indonesia dengan Liga Singapura yang menempati posisi delapan teramat jauh. Liga Indonesia saat ini mengoleksi 24.049 angka, tertinggal dari Singapura yang mengemas 31.061 poin.

1. Harus Tampil dari Kualifikasi

Namun, Persib Bandung bisa tampil di kasta tertinggi kompetisi antarklub Asia, AFC Champions League Elite, lebih cepat alias tanpa menunggu naik ke posisi delapan besar. Hal itu bisa dipenuhi jika Maung Bandung -julukan Persib Bandung- juara AFC Champions League 2 2025-2026!

Sesuai regulasi, juara AFC Champions League 2 berhak tampil di Kualifikasi AFC Champions League Elite musim depannya. Karena itu, Persib Bandung harus memenangkan laga kontra sejumlah klub top dari Jepang, Korea Selatan atau Thailand di babak Kualifikasi AFC Champions League Elite 2026-2027 untuk mengunci tempat di fase grup

2. Peluang Persib Bandung Juara AFC Champions League 2 2025-2026

Sebelum berpikir tampil di Kualifikasi AFC Champions League Elite 2026-2027, ada baiknya Persib Bandung fokus menjalani musim ini. Untuk menjadi juara AFC Champions League 2 2025-2026, Persib Bandung butuh usaha ekstra untuk melakukannya.