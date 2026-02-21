Kisah Sandy Walsh, Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Lolos ke 16 Besar AFC Champions League Elite 2025-2026

KISAH Sandy Walsh menarik diulas. Dia satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang lolos ke 16 besar AFC Champions League Elite 2025-2026.

Sandy berkiprah manis di AFC Champions League Elite 2025-2026 bersama klub Thailand, Buriram United. Tentunya, perjalanan apik Sandy Walsh di AFC Champions League Elite musim ini diharapkan bisa terus berlanjut.

1. Sandy Walsh Lolos 16 Besar AFC Champions League Elite 2025-2026

Ya, Buriram United memastikan langkah ke fase gugur setelah memetik kemenangan krusial 2-0 atas wakil China, Shanghai Shenhua. Pertemuan kedua tim tersaji pada laga terakhir Grup A.

Pertandingan yang menentukan itu digelar di markas kebanggaan mereka, Chang Arena, pada Selasa 17 Februari 2026. Hasil positif tersebut memastikan posisi Buriram United di peringkat keempat klasemen dengan koleksi 14 poin.

Perolehan angka ini sudah lebih dari cukup untuk mengamankan satu tiket berharga menuju babak selanjutnya di kompetisi kasta tertinggi antarklub Asia tersebut. Di 16 besar, Sandy Walsh cs akan hadapi Melbourne City.