Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Kisah Sandy Walsh, Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Lolos ke 16 Besar AFC Champions League Elite 2025-2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 21 Februari 2026 |02:05 WIB
Kisah Sandy Walsh, Satu-satunya Pemain Timnas Indonesia yang Lolos ke 16 Besar AFC Champions League Elite 2025-2026
Sandy Walsh kala membela Buriram United. (Foto: Buriram United)
A
A
A

KISAH Sandy Walsh menarik diulas. Dia satu-satunya pemain Timnas Indonesia yang lolos ke 16 besar AFC Champions League Elite 2025-2026.

Sandy berkiprah manis di AFC Champions League Elite 2025-2026 bersama klub Thailand, Buriram United. Tentunya, perjalanan apik Sandy Walsh di AFC Champions League Elite musim ini diharapkan bisa terus berlanjut.

Sandy Walsh. (Foto: Instagram/buriramunitedofficial)

1. Sandy Walsh Lolos 16 Besar AFC Champions League Elite 2025-2026

Ya, Buriram United memastikan langkah ke fase gugur setelah memetik kemenangan krusial 2-0 atas wakil China, Shanghai Shenhua. Pertemuan kedua tim tersaji pada laga terakhir Grup A.

Pertandingan yang menentukan itu digelar di markas kebanggaan mereka, Chang Arena, pada Selasa 17 Februari 2026. Hasil positif tersebut memastikan posisi Buriram United di peringkat keempat klasemen dengan koleksi 14 poin.

Perolehan angka ini sudah lebih dari cukup untuk mengamankan satu tiket berharga menuju babak selanjutnya di kompetisi kasta tertinggi antarklub Asia tersebut. Di 16 besar, Sandy Walsh cs akan hadapi Melbourne City.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/51/3202268/sandy_walsh_cetak_sejarah_di_afc_champions_league_elite_sandywalsh-5CkV_large.jpg
John Herdman Bahagia, Pemain Timnas Indonesia Sandy Walsh Cetak Sejarah di AFC Champions League Elite!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/261/3202266/sandy_walsh-XrGn_large.jpg
Buriram United Segel Tiket 16 Besar ACL Elite 2025-2026, Sandy Walsh Ogah Jemawa dan Pilih Tetap Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/261/3202134/sandy_walsh-5AIc_large.jpg
Statistik Gila Sandy Walsh saat Buriram United Menang 2-0 atas Shanghai Shenhua di ACL Elite 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/261/3202130/sandy_walsh-j3SC_large.jpg
Hasil Buriram United vs Shanghai Shenhua di AFC Champions League Elite 2025-2026: Menang 2-0, Sandy Walsh Cs ke 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/02/20/50/1678985/jadwal-comeback-anthony-joshua-tahun-ini-lawan-tyson-fury-cmv.jpg
Jadwal Comeback Anthony Joshua, Tahun Ini Lawan Tyson Fury?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/20/shin_tae_yong.jpg
Banyak Pemain Diaspora Gabung Super League, Shin Tae-yong Bilang Begini
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement