HOME BOLA LIGA CHAMPION

Hasil Buriram United vs Shanghai Shenhua di AFC Champions League Elite 2025-2026: Menang 2-0, Sandy Walsh Cs ke 16 Besar!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |23:02 WIB
Hasil Buriram United vs Shanghai Shenhua di AFC Champions League Elite 2025-2026: Menang 2-0, Sandy Walsh Cs ke 16 Besar!
Pemain Buriram United, Sandy Walsh. (Foto: Instagram/buriramunitedofficial)
A
A
A

BURIRAM – Bintang Timnas Indonesia, Sandy Walsh sukses membantu Buriram United lolos ke babak 16 besar AFC Champions League Elite 2025-2026. Tim berjuluk Prasat Hin tersebut meraih tiket 16 besar usai berhasil menundukkan wakil China, Shanghai Shenhua, dengan skor meyakinkan 2-0 di Buriram Stadium, Selasa (17/2/2026) malam WIB.

Ya, Buriram United sukses menjaga martabat sepak bola Thailand di kancah Asia. Dalam laga pamungkas fase liga AFC Champions League Elite 2025-2026 zona Timur tersebut, Sandy Walsh tercatat bermain selama 62 menit.

Kemenangan ini memastikan langkah Buriram United melaju ke babak 16 besar untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Buriram tampil dominan sejak peluit pertama dibunyikan, sekaligus mengukuhkan posisi mereka di papan atas klasemen zona Timur.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga baru berjalan 11 menit, publik tuan rumah langsung bersorak. Berawal dari skema sepak pojok yang dikirimkan oleh Peter Zulj, bek jangkung asal Australia, Curtis Good, berhasil memenangi duel udara. Keunggulan 1-0 ini membuat kepercayaan diri pemain Buriram semakin meningkat.

Sandy Walsh. (Foto: Instagram/buriramunitedofficial)
Sandy Walsh. (Foto: Instagram/buriramunitedofficial)

Memasuki menit ke-22, Buriram United memperlebar jarak melalui skema yang hampir serupa. Sepak pojok Peter Zulj sempat dihalau pertahanan lawan, namun bola liar justru jatuh ke kaki Suphanat Muenta. Tanpa kontrol lama, bintang muda Thailand tersebut melepaskan tendangan voli kaki kiri yang meluncur deras ke gawang Shanghai Shenhua.

Keunggulan 2-0 bertahan hingga turun minum, meski tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-32 setelah Raphael Ratao menerima kartu kuning kedua akibat menyikut Curtis Good.

 

Halaman:
1 2
      
