HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kejutan Transfer! Shayne Pattynama Sempat Sembunyikan Kabar Kepindahan ke Persija Jakarta dari Sandy Walsh

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 29 Januari 2026 |02:01 WIB
Kejutan Transfer! Shayne Pattynama Sempat Sembunyikan Kabar Kepindahan ke Persija Jakarta dari Sandy Walsh
Shayne Pattynama bersama Sandy Walsh saat main bersama di Buriram United. (Foto: Instagram/s.pattynama)
A
A
A

DEPOK – Kepindahan Shayne Pattynama ke Persija Jakarta rupanya menyisakan cerita unik di balik layar, terutama terkait hubungannya dengan sang sahabat, Sandy Walsh. Shayne mengaku sengaja tidak membocorkan rencana hengkangnya dari Buriram United kepada Sandy hingga dirinya resmi membubuhkan tanda tangan kontrak bersama tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut.

Seperti diketahui, Shayne memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Sandy Walsh. Keduanya sama-sama membela Timnas Indonesia dan sempat berjuang bersama Buriram United pada paruh pertama Liga Thailand 2025-2026. Namun, kebersamaan mereka di klub Thailand tersebut berakhir pada Januari 2026 setelah Shayne memutuskan melanjutkan karier di Indonesia bersama Persija Jakarta.

Meski dekat secara personal, Shayne mengaku tidak bisa memberi tahu Sandy lebih awal soal kepindahannya. Dia menegaskan keputusan tersebut terjadi begitu cepat sehingga hanya melibatkan keluarga terdekat dalam proses pengambilan keputusan.

1. Rahasia di Balik Proses Transfer Kilat

“Saya sangat dekat dengan Sandy, tapi saya memang tidak bisa memberi tahu siapa pun sebelumnya,” ungkap Shayne kepada wartawan termasuk Okezone, Kamis (29/1/2026).

shayne pattynama pratama arhan sandy walsh foto ig @sandywalsh
shayne pattynama pratama arhan sandy walsh foto ig @sandywalsh

“Saya berbicara dengannya setelah semuanya selesai. Karena sebelumnya semuanya terjadi begitu cepat. Jadi saat itu saya hanya berbicara dengan keluarga dan istri saya,” tambahnya.

Shayne baru menyampaikan keputusannya kepada Sandy setelah semua prosesnya bersama Persija Jakarta rampung. Dia mengungkapkan bahwa kompatriotnya itu sempat terkejut bukan main mendengar kabar kepindahan yang mendadak tersebut.

 

