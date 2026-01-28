Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Misi Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama Antar Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 28 Januari 2026 |03:05 WIB
Misi Pemain Timnas Indonesia Shayne Pattynama Antar Persija Jakarta Juara Super League 2025-2026
Shayne Pattynama ingin antar Persija Jakarta juara Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@s.pattynama)
FULLBACK kiri Timnas Indonesia, Shayne Pattynama, menargetkan gelar juara bersama Persija Jakarta. Shayne Pattynama menegaskan ingin Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menunjukan taringnya musim ini.

Shayne Pattynama menjadi rekrutan baru Persija Jakarta. Bek berusia 27 tahun itu bergabung dengan Macan Kemayoran setelah berpisah dengan klub Thailand, Buriram United.

1. Persija Jakarta Punya Peluang Juara Super League 2025-2026

Shayne Pattynama berpose di SUGBK dengan seragam Persija Jakarta

Shayne Pattynama mempunyai tekad kuat di Persija Jakarta. Mantan pemain KAS Eupen itu ingin membawa Macan Kemayoran merebut gelar juara Super League 2025-2026.

"Target utama tentu saja menjadi juara. Posisi kami di klasemen cukup baik dan dekat dengan papan atas," kata Shayne Pattyanama, Okezone mengutip dari laman resmi Persija Jakarta.

Saat ini, Persija Jakarta duduk di posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 38 poin. Skuad besutan Mauricio Souza itu tertinggal dua poin dari Borneo FC, dan satu poin dari pemuncak klasemen Persib Bandung.

2. Target Tinggi Shayne Pattynama Bersama Persija Jakarta

Karena itu, peluang dalam perebutan gelar juara masih terbuka lebar. Shayne Pattynama tidak ingin Persija Jakarta menyia-nyiakan peluang ini. Ia siap berjuang keras demi mengantar Macan Kemayoran merengkuh titel Super League 2025-2026.

 

