HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persis Solo Cukur Bali United 3-0, Milomir Seslija: Kami Bermain Sangat Bagus!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |01:10 WIB
Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, sangat puas dengan kemenangan telak 3-0 atas Bali United di pekan ke-25 Super League 2025-2026 (Foto: Persis Solo)
SOLO – Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, sangat puas dengan kemenangan telak 3-0 atas Bali United di pekan ke-25 Super League 2025-2026. Menurutnya, Laskar Sambernyawa bermain sangat bagus.

Persis tampil efektif sejak awal pertandingan dan langsung memberi tekanan kepada Bali United pada laga di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis 12 Maret 2026 malam WIB. Tim tuan rumah berhasil menutup babak pertama dengan keunggulan dua gol.

Persis Solo vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persisofficial)

Gol pembuka dicetak oleh Dejan Tumbas pada menit ke-32. Keunggulan kemudian digandakan oleh Bruno Gomes pada menit ke-41 dan 90+10.

1. Tambahan Penting

Hasil ini menjadi tambahan penting bagi Persis dalam persaingan di papan klasemen. Seslija mengaku puas dengan penampilan para pemainnya. Ia menilai timnya mampu menjalankan strategi dengan baik sepanjang pertandingan.

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini akan menjadi permainan yang sangat sulit karena Bali adalah tim yang sangat berbahaya,” kata Seslija, dikutip dari laman resmi Persis, Minggu (15/3/2026).

“Tapi saya pikir kami di pertandingan ini bermain sangat bagus. Di babak pertama terutama, kami mendominasi, menang dua gol yang indah, dan membuka peluang mencetak gol lagi," imbuhnya.

Seslija menjelaskan timnya mengubah pendekatan permainan pada babak kedua. Persis memilih memanfaatkan serangan balik setelah unggul dua gol.

"Pada babak kedua, kami ingin memainkan serangan balik karena kami memiliki dua gol. Ditambah kami memiliki pemain yang bisa menggedor pertahanan mereka dan kami tahu bahwa penyerang saya sangat berbahaya di depan," jelas pelatih berkebangsaan Bosnia dan Herzegovina itu.

 

Bobotoh Cantik Rahma Riyan Prediksi Persib Bandung Menang 2-1 di Kandang Borneo FC
Akui Bali United Inkonsisten, Tim Receveur: Ada yang Harus Dibenahi!
Borneo FC vs Persib Bandung, Umuh Muchtar Pasang Target Realistis: Yang Penting Jangan Kalah
Persis Solo Dijatuhi Sanksi Berat Imbas Kericuhan Suporter di Laga Kontra Persijap Jepara
Timnas Iran Nyatakan Mundur dari Piala Dunia 2026, Kenapa FIFA Tak Merespons?
John Herdman Segera Coret 17 Pemain Timnas Indonesia Jelang FIFA Series 2026
