Marcos Reina Pede Persik Kediri Jegal Borneo FC Menuju Gelar Juara Super League 2025-2026

KEDIRI – Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, percaya diri anak asuhnya bisa menjegal langkah Borneo FC menuju gelar juara Super League 2025-2026. Ia siap meredam taktik permainan kolektif milik tim tamu.

Persik akan berhadapan dengan Borneo FC di pekan ke-30 Super League 2025-2026. Duel itu dihelat di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Rabu 29 April 2026 pukul 15.30 WIB.

1. Sadar Kualitas Lawan

Reina menyadari kualitas lawan yang akan dihadapi timnya. Menurutnya, Borneo FC merupakan salah satu tim terbaik musim ini dengan permainan kolektif yang sangat kuat.

"Misi kami ingin merebut kemenangan seperti lawan Persita lalu. Meskipun pertandingan besok cukup sulit, karena lawan yang kami hadapi adalah Borneo FC, calon juara musim ini dengan kolektifitas permainan bagus," kata Reina dikutip dari laman resmi i.League, Selasa (28/4/2026).

Pria asal Spanyol itu menilai kekuatan Pesut Etam tidak hanya terlihat dari permainan tim secara keseluruhan. Ia juga menyebut Borneo FC memiliki banyak pemain berkualitas yang mampu memberi pengaruh besar dalam pertandingan.

Namun, Reina menegaskan timnya siap menghadapi segala kemungkinan. Juru taktik berusia 41 tahun itu mempunyai cara tepat untuk meredam strategi kolektif skuad arahan Fabio Lefundes.

"Borneo FC punya kedalaman tim solid. Tiap individu di skuat mereka berkontribusi bagi tim. Tapi kami sangat siap meladeni kolektifitas dan kualitas individu pemain Borneo FC. Dan, kami yakin akan menang," tegas Reina.