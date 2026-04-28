Jelang Arema FC vs Persebaya Surabaya: Marcos Santos Siapkan Taktik Progresif demi Redam Bajul Ijo

GIANYAR – Pelatih Arema FC, Marcos Santos, secara terbuka melontarkan tantangan taktik kepada nakhoda Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, jelang pertemuan kedua tim di laga pekan ke-30 Super League 2025-2026, pada Selasa (28/4/2026) pukul 15.30 WIB. Tak heran laga yang dihelat di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali tersebut pun diprediksi akan menguras emosi dan strategi.

Pertemuan antara Arema FC dan Persebaya Surabaya ini dipastikan berlangsung sengit. Duel klasik ini tidak hanya menjadi ajang pembuktian kualitas individu para pemain di lapangan, tetapi juga menjadi medan adu jenius antara dua pelatih yang memiliki filosofi sepak bola sangat kontras.

Menghadapi lawan bebuyutan, Marcos Santos menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil dengan pendekatan lebih progresif demi mencari celah di lini pertahanan lawan yang dikenal cukup rapat.

Santos mengakui bahwa organisasi permainan Persebaya di bawah asuhan Tavares sangat terstruktur, sehingga membutuhkan formula khusus untuk membongkarnya. Sebaliknya, Bernardo Tavares dikenal sebagai penganut gaya pragmatis yang sangat mengandalkan kedisiplinan posisi.

Pelatih asal Portugal itu mengutamakan pertahanan solid serta transisi cepat, sebuah filosofi yang terbukti sukses mengantarkan PSM Makassar meraih gelar juara beberapa musim lalu. Karakteristik permainan lawan inilah yang telah masuk dalam radar pengamatan mendalam Marcos Santos.

“Tavares adalah pelatih berpengalaman. Ia tahu bagaimana membuat tim bertahan dengan baik dan menyerang secara efektif,” kata Santos dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Selasa (28/4/2026).

1. Perubahan Gaya Main Singo Edan

Menjelang duel bertajuk Derbi Jatim ini, Arema FC diperkirakan akan bermain jauh lebih agresif dibandingkan laga-laga sebelumnya. Perubahan pendekatan ini terlihat sangat kontras jika dibandingkan saat mereka melawan Persib Bandung, di mana Singo Edan lebih condong fokus pada kedisiplinan lini belakang.