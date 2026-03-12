Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Persis Solo vs Bali United di Super League 2025-2026, Laskar Sambernyawa Amankan Poin Penuh?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |16:21 WIB
Link Live Streaming Persis Solo vs Bali United di Super League 2025-2026, Laskar Sambernyawa Amankan Poin Penuh?
Persis Solo kala berlaga. (Foto: Persis Solo)
LINK live streaming Persis Solo vs Bali United di Super League 2025-2026 dapat diketahui dalam artikel ini. Akankah Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- amankan poin penuh?

Persis Solo sendiri memastikan siap sepenuhnya untuk melawan Bali United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laga itu akan digelar di Stadion Manahan, Kamis (12/3/2026) pukul 20.30 WIB.

Bali United vs Persijap Jepara di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@baliunitedfc)

1. Bidik Poin Penuh

Persis Solo butuh poin untuk segera keluar dari zona degradasi. Kini, skuad Laskar Sambernyawa masih berada di posisi ke-18 dengan 17 poin. Sementara itu, Bali United bercokol di peringkat kesembilan dengan 33 poin.

Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija mengatakan persiapan tim asuhan cukup baik untuk melawan Bali United. Tentunya sederet evaluasi sudah dilakukan berdasarkan catatan laga-laga sebelumnya.

“Kondisi pemain cukup baik, dan untuk pertandingan nanti. Saya meminta kepada pemain untuk lebih tenang agar dapat mengontrol pertandingan," kata Milomir dilansir dari laman i.League, Kamis (12/3/2026).

"Kami sudah menyiapkan taktikal dengan baik di dalam latihan untuk menghadapi laga ini,” tambahnya.

 

